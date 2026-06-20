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Copa do Mundo: acompanhe Alemanha e Costa do Marfim ao vivo

Seleções fazem segundo jogo da fase de grupos da competição pelo Grupo F

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WINSTON-SALEM, CAROLINA DO NORTE - 08 DE JUNHO: Oliver Baumann (2º L) do Time Alemanha fala com seus companheiros de equipe Alexander Nübel e Manuel Neuer ao lado de Julian Nagelsmann (L), técnico do Time Alemanha durante uma sessão de treinamento do Time Alemanha no W. Dennie Spry Soccer Stadium em 08 de junho de 2026 em Winston-Salem, Carolina do Norte. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Foto de ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Time da Alemanha treina ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam neste sábado (20), às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Toronto, no Canadá, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela segunda rodada da competição.

O confronto vale a ponta isolada do Grupo E. A vitória na partida também pode encaminhar a classificação de uma das seleções à fase mata-mata do Mundial.

Líder da chave, a Alemanha goleou Curação por 7 a 1 na estreia na Copa do Mundo. Em segundo, está a Costa do Marfim, que venceu o Equador por 1 a 0. Ambas as seleções somam três pontos.

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