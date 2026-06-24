Escócia x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Escócia e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos, em partida válida pelo grupo C da Copa do Mundo. O duelo acontece pela terceira e última rodada do torneio.
Os escoceses vêm de uma derrota para Marrocos, na sexta-feira (19), por 1 x 0. Já os brasileiros venceram o Haiti por 3 x 0, também na sexta.
Onde assistir Escócia x Brasil ao vivo
A partida do Brasil será transmitida ao vivo pela CazéTV, pela Globo e pelo Sportv.