Escócia x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece pelo grupo C nesta quarta-feira (24), às 19h, no Estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Escócia e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos, em partida válida pelo grupo C da Copa do Mundo. O duelo acontece pela terceira e última rodada do torneio.

Os escoceses vêm de uma derrota para Marrocos, na sexta-feira (19), por 1 x 0. Já os brasileiros venceram o Haiti por 3 x 0, também na sexta.

Onde assistir Escócia x Brasil ao vivo

A partida do Brasil será transmitida ao vivo pela CazéTV, pela Globo e pelo Sportv.