Escócia x Marrocos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Escócia e Marrocos entram em campo nesta sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), em partida pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Boston, o Gillette Stadium, em Massachusetts, Estados Unidos. As seleções integram o Grupo C, disputando contra o Brasil e o Haiti a chance de disputar o mata-mata do Mundial.
Marrocos empatou a primeira partida contra os brasileiros e somou um ponto. O jogo aconteceu no sábado (13). A seleção marroquina abriu o placar com Ismael Saibari aos 21 minutos do primeiro tempo, mas o Brasil marcou e alcançou o empate com Vini Jr aos 32 minutos, também antes do intervalo.
Estatísticas: Brasil 1 x 1 Marrocos
No mesmo dia, a Escócia foi a única seleção a vencer a primeira partida do grupo, ganhando por 1 x 0 sobre os haitianos, com gol de John McGinn.
Estatísticas: Haiti 0 x 1 Escócia
Confira a tabela de todos os grupos da Copa do Mundo
Onde assistir Escócia x Marrocos ao vivo
A partida, que é a terceira do Grupo C na Copa do Mundo, será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início às 19h (de Brasília).
Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.