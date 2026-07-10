Espanha x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela quartas de final da competição.
Ambas as equipes chegam para a partida invictas. Ao todo, a Espanha anotou quatro vitórias e um empate. Já a Bélgica venceu três e empatou dois confrontos.
A Espanha conquistou a classificação com triunfo de 1 a 0 sobre Portugal. A Bélgica emplacou uma goleada de 4 a 1 nos Estados Unidos.
Onde assistir Espanha x Bélgica ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, SporTV, CazéTV e geTV, com início da transmissão às 16h.