Grupo A da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários
O Grupo A da Copa do Mundo de 2026 é composto por África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, além do país co-anfitrião e cabeça de chave, México. Os jogos entre as seleções iniciam dia 11 de junho, com México x África do Sul e Coreia do Sul x República Tcheca. (confira abaixo os demais jogos).
Confira os convocados do Grupo A
México
Goleiros
- Raúl Rangel (Chivas Guadalajara)
- Carlos Acevedo (Santos Laguna)
- Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
Defensores
- Jorge Sánchez (PAOK)
- César Montes (Lokomotiv)
- Edson Álvarez (Fenerbahçe)
- Joah Vásquez (Genoa)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Luis Romo (Chivas Guadalajara)
- Israel Reyes (América do México)
- Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
- Jesús Gallardo (Toluca)
Meio-campistas
- Álvaro Fidalgo (Betis)
- Orbelín Pineda (AEK)
- Obed Vargas (Atlético de Madrid)
- Gilberto Mora (Tijuana)
- César Huerta (Anderlecht)
- Luis Chávez (Dínamo de Moscou)
- Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara)
- Brian Gutiérrez (Chivas Guadalajara)
Atacantes
- Raúl Jiménez (Fulham)
- Alexis Veja (Toluca)
- Santiago Giménez (Milan)
- Armando González (Chivas Guadalajara)
África do Sul
Goleiros
- Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
- Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns)
- Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Defensores
- Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)
- Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)
- Ime Okon (Hannover 96)
- Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)
- Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)
- Samukelo Kabini (Molde Fk)
- Thabang Matuludi (Polokwane City)
- Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)
- Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)
- Bradley Cross (Kaizer Chiefs)
- Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)
Meio-campistas
- Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)
- Thalente Mbatha (Orlando Pirates)
- Sphephelo Sithole (Tondela)
- Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)
Atacantes
- Oswin Appollis (Orlando Pirates)
- Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)
- Tshepang Moremi (Orlando Pirates)
- Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)
- Evidence Makgopa (Orlando Pirates)
- Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)
- Lyle Foster (Burnley)
- Thapelo Maseko (AEL Limassol)
Coreia do Sul
Goleiros
- Kim Seung-gyu (FC Tokyo);
- Song Burn-keun (Jeonbuk Motors);
- Jo Hyen-woo.
Defensores
- Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers);
- Cho Yu-min (Al Sharjah);
- Lee Han-beom (Midtjylland);
- Lee Tae-seok (Austria Wien);
- Seol Young-woo (Estrela Vermelha);
- Kim Min-jae (Bayern de Munique).
Meio-campistas
- Jens Castrop (Borussia M´gladbach);
- Hwang In-beom (Feyenoord);
- Lee Jae-sung (Mainz);
- Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai);
- Bae Jun-ho (Stoke City);
- Paik Seung-ho (Birmingham City);
- Lee Gi-Hyuk (Gangwon);
- Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen);
- Kim Jin-gyu (Jeonbuk Motors);
- Park Jin-seob (Zhejiang FC).
Atacantes
- Cho Gue-sung (Midtjylland);
- Oh Hyun-gyu (Besiktas);
- Heung-min Son (Los Angeles FC);
- Hwang Hee-chan (Wolverhampton);
- Yang Hyun-jun (Celtic);
- Lee Kang-in (Paris Saint-Germain);
- Eom Ji-sung (Swansea City).
República Tcheca
Goleiros
• Lukáš Horníček (Braga)
• Matěj Kovář (PSV Eindhoven)
• Jindřich Staněk (Slavia Praga)
Defensores
• Vladimír Coufal (Hoffenheim)
• David Douděra (Slavia Praga)
• Tomáš Holeš (Slavia Praga)
• Robin Hranáč (Hoffenheim)
• Štěpán Chaloupek (Slavia Praga)
• David Jurásek (Slavia Praga)
• Ladislav Krejčí (Wolverhampton)
• Jaroslav Zelený (Sparta Praga)
• David Zima (Slavia Praga)
Meio-campistas
• Lukáš Červ (Viktoria Plzeň)
• Vladimír Darida (Hradec Králové)
• Lukáš Provod (Slavia Praga)
• Michal Sadílek (Slavia Praga)
• Hugo Sochůrek (Sparta Praga)
• Alexandr Sojka (Viktoria Plzeň)
• Tomáš Souček (West Ham)
• Pavel Šulc (Lyon)
• Denis Višinský (Viktoria Plzeň)
Atacantes
• Adam Hložek (Hoffenheim)
• Tomáš Chorý (Slavia Praga)
• Mojmír Chytil (Slavia Praga)
• Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
• Jan Kuchta (Sparta Praga)
Confira os jogos
Primeira rodada
11 de junho
- México x África do Sul – 16h
- Coreia do Sul x Tchéquia – 23h
Segunda rodada
18 de junho
- Tchéquia x África do Sul – 13h
- México x Coreia do Sul – 22h
Terceira Rodada
24 de junho
- Tchéquia x México – 22h
- África do Sul x Coreia do Sul – 22h