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Copa do Mundo

Grupo A da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários

Grupo A tem o país co-anfitrião México, além de África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca

Rafael Rintzel

Grupo A copa do mundo
Grupo A copa do mundo

O Grupo A da Copa do Mundo de 2026 é composto por África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, além do país co-anfitrião e cabeça de chave, México. Os jogos entre as seleções iniciam dia 11 de junho, com México x África do Sul e Coreia do Sul x República Tcheca. (confira abaixo os demais jogos).

Confira os convocados do Grupo A

México

Seleção do México
Seleção do México

Goleiros

  • Raúl Rangel (Chivas Guadalajara)
  • Carlos Acevedo (Santos Laguna)
  • Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Defensores

  • Jorge Sánchez (PAOK)
  • César Montes (Lokomotiv)
  • Edson Álvarez (Fenerbahçe)
  • Joah Vásquez (Genoa)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Luis Romo (Chivas Guadalajara)
  • Israel Reyes (América do México)
  • Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
  • Jesús Gallardo (Toluca) 

Meio-campistas

  • Álvaro Fidalgo (Betis)
  • Orbelín Pineda (AEK)
  • Obed Vargas (Atlético de Madrid)
  • Gilberto Mora (Tijuana)
  • César Huerta (Anderlecht)
  • Luis Chávez (Dínamo de Moscou)
  • Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara)
  • Brian Gutiérrez (Chivas Guadalajara)

Atacantes

  • Raúl Jiménez (Fulham)
  • Alexis Veja (Toluca)
  • Santiago Giménez (Milan)
  • Armando González (Chivas Guadalajara)

África do Sul

Benni McCarthy
Benni McCarthy, da África do Sul, comemora o segundo gol marcado em uma partida válida pelas eliminatórias da Copa

Goleiros

  • Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
  • Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns)
  • Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defensores

  • Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)
  • Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)
  • Ime Okon (Hannover 96)
  • Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)
  • Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)
  • Samukelo Kabini (Molde Fk)
  • Thabang Matuludi (Polokwane City)
  • Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)
  • Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)
  • Bradley Cross (Kaizer Chiefs)
  • Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Meio-campistas

  • Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)
  • Thalente Mbatha (Orlando Pirates)
  • Sphephelo Sithole (Tondela)
  • Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

Atacantes

  • Oswin Appollis (Orlando Pirates)
  • Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)
  • Tshepang Moremi (Orlando Pirates)
  • Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)
  • Evidence Makgopa (Orlando Pirates)
  • Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)
  • Lyle Foster (Burnley)
  • Thapelo Maseko (AEL Limassol)

Coreia do Sul

Son Heung-min comemora o primeiro gol de sua equipe durante um amistoso de futebol entre Coreia do Sul e Bolívia em Daejeon, em 14 de novembro de 2025
Son Heung-min

Goleiros

  • Kim Seung-gyu (FC Tokyo);
  • Song Burn-keun (Jeonbuk Motors);
  • Jo Hyen-woo.

Defensores

  • Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers);
  • Cho Yu-min (Al Sharjah);
  • Lee Han-beom (Midtjylland);
  • Lee Tae-seok (Austria Wien);
  • Seol Young-woo (Estrela Vermelha);
  • Kim Min-jae (Bayern de Munique).

Meio-campistas

  • Jens Castrop (Borussia M´gladbach);
  • Hwang In-beom (Feyenoord);
  • Lee Jae-sung (Mainz);
  • Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai);
  • Bae Jun-ho (Stoke City);
  • Paik Seung-ho (Birmingham City);
  • Lee Gi-Hyuk (Gangwon);
  • Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen);
  • Kim Jin-gyu (Jeonbuk Motors);
  • Park Jin-seob (Zhejiang FC).

Atacantes

  • Cho Gue-sung (Midtjylland);
  • Oh Hyun-gyu (Besiktas);
  • Heung-min Son (Los Angeles FC);
  • Hwang Hee-chan (Wolverhampton);
  • Yang Hyun-jun (Celtic);
  • Lee Kang-in (Paris Saint-Germain);
  • Eom Ji-sung (Swansea City).

República Tcheca

jogadores da República Tcheca.

Goleiros

• Lukáš Horníček (Braga)
• Matěj Kovář (PSV Eindhoven)
• Jindřich Staněk (Slavia Praga)

Defensores

• Vladimír Coufal (Hoffenheim)
• David Douděra (Slavia Praga)
• Tomáš Holeš (Slavia Praga)
• Robin Hranáč (Hoffenheim)
• Štěpán Chaloupek (Slavia Praga)
• David Jurásek (Slavia Praga)
• Ladislav Krejčí (Wolverhampton)
• Jaroslav Zelený (Sparta Praga)
• David Zima (Slavia Praga)

Meio-campistas

• Lukáš Červ (Viktoria Plzeň)
• Vladimír Darida (Hradec Králové)
• Lukáš Provod (Slavia Praga)
• Michal Sadílek (Slavia Praga)
• Hugo Sochůrek (Sparta Praga)
• Alexandr Sojka (Viktoria Plzeň)
• Tomáš Souček (West Ham)
• Pavel Šulc (Lyon)
• Denis Višinský (Viktoria Plzeň)

Atacantes

• Adam Hložek (Hoffenheim)
• Tomáš Chorý (Slavia Praga)
• Mojmír Chytil (Slavia Praga)
• Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
• Jan Kuchta (Sparta Praga)

Confira os jogos

Primeira rodada

11 de junho

  • México x África do Sul – 16h
  • Coreia do Sul x Tchéquia – 23h

Segunda rodada 

18 de junho

  • Tchéquia x África do Sul – 13h
  • México x Coreia do Sul – 22h

Terceira Rodada 

24 de junho 

  • Tchéquia x México – 22h
  • África do Sul x Coreia do Sul – 22h

Assuntos