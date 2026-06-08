Grupo A da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários

O Grupo A da Copa do Mundo de 2026 é composto por África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, além do país co-anfitrião e cabeça de chave, México. Os jogos entre as seleções iniciam dia 11 de junho, com México x África do Sul e Coreia do Sul x República Tcheca. (confira abaixo os demais jogos).

Confira os convocados do Grupo A

México

Seleção do México

Goleiros

Raúl Rangel (Chivas Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Defensores

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (Lokomotiv)

Edson Álvarez (Fenerbahçe)

Joah Vásquez (Genoa)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas Guadalajara)

Israel Reyes (América do México)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Jesús Gallardo (Toluca)

Meio-campistas

Álvaro Fidalgo (Betis)

Orbelín Pineda (AEK)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Gilberto Mora (Tijuana)

César Huerta (Anderlecht)

Luis Chávez (Dínamo de Moscou)

Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara)

Brian Gutiérrez (Chivas Guadalajara)

Atacantes

Raúl Jiménez (Fulham)

Alexis Veja (Toluca)

Santiago Giménez (Milan)

Armando González (Chivas Guadalajara)

Benni McCarthy, da África do Sul, comemora o segundo gol marcado em uma partida válida pelas eliminatórias da Copa

Goleiros

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns)

Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defensores

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)

Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)

Ime Okon (Hannover 96)

Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)

Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)

Samukelo Kabini (Molde Fk)

Thabang Matuludi (Polokwane City)

Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)

Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)

Bradley Cross (Kaizer Chiefs)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Meio-campistas

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)

Thalente Mbatha (Orlando Pirates)

Sphephelo Sithole (Tondela)

Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

Atacantes

Oswin Appollis (Orlando Pirates)

Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)

Tshepang Moremi (Orlando Pirates)

Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)

Evidence Makgopa (Orlando Pirates)

Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)

Lyle Foster (Burnley)

Thapelo Maseko (AEL Limassol)

Son Heung-min

Goleiros

Kim Seung-gyu (FC Tokyo);

Song Burn-keun (Jeonbuk Motors);

Jo Hyen-woo.

Defensores

Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers);

Cho Yu-min (Al Sharjah);

Lee Han-beom (Midtjylland);

Lee Tae-seok (Austria Wien);

Seol Young-woo (Estrela Vermelha);

Kim Min-jae (Bayern de Munique).

Meio-campistas

Jens Castrop (Borussia M´gladbach);

Hwang In-beom (Feyenoord);

Lee Jae-sung (Mainz);

Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai);

Bae Jun-ho (Stoke City);

Paik Seung-ho (Birmingham City);

Lee Gi-Hyuk (Gangwon);

Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen);

Kim Jin-gyu (Jeonbuk Motors);

Park Jin-seob (Zhejiang FC).

Atacantes

Cho Gue-sung (Midtjylland);

Oh Hyun-gyu (Besiktas);

Heung-min Son (Los Angeles FC);

Hwang Hee-chan (Wolverhampton);

Yang Hyun-jun (Celtic);

Lee Kang-in (Paris Saint-Germain);

Eom Ji-sung (Swansea City).

República Tcheca

Goleiros

• Lukáš Horníček (Braga)

• Matěj Kovář (PSV Eindhoven)

• Jindřich Staněk (Slavia Praga)

Defensores

• Vladimír Coufal (Hoffenheim)

• David Douděra (Slavia Praga)

• Tomáš Holeš (Slavia Praga)

• Robin Hranáč (Hoffenheim)

• Štěpán Chaloupek (Slavia Praga)

• David Jurásek (Slavia Praga)

• Ladislav Krejčí (Wolverhampton)

• Jaroslav Zelený (Sparta Praga)

• David Zima (Slavia Praga)

Meio-campistas

• Lukáš Červ (Viktoria Plzeň)

• Vladimír Darida (Hradec Králové)

• Lukáš Provod (Slavia Praga)

• Michal Sadílek (Slavia Praga)

• Hugo Sochůrek (Sparta Praga)

• Alexandr Sojka (Viktoria Plzeň)

• Tomáš Souček (West Ham)

• Pavel Šulc (Lyon)

• Denis Višinský (Viktoria Plzeň)

Atacantes

• Adam Hložek (Hoffenheim)

• Tomáš Chorý (Slavia Praga)

• Mojmír Chytil (Slavia Praga)

• Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

• Jan Kuchta (Sparta Praga)

Confira os jogos

Primeira rodada

11 de junho

México x África do Sul – 16h

Coreia do Sul x Tchéquia – 23h

Segunda rodada

18 de junho

Tchéquia x África do Sul – 13h

México x Coreia do Sul – 22h

Terceira Rodada

24 de junho