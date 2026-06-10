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Copa do Mundo

Grupo J da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários

Atual campeã, Argentina enfrenta Áustria, Argélia e Jordânia na primeira fase da Copa
Rafael Rintzel

Rafael Rintzel

Messi aparece durante partida válida pelas Eliminatórias para a Copa
Messi aparece durante partida válida pelas Eliminatórias para a Copa EFE / Juan Ignácio Roncoroni

O Grupo J da Copa do Mundo FIFA é composto por Áustria, Argélia, Jordânia e a presença ilustre da cabeça de chave e atual campeã da maior competição do mundo, a Argentina. Os jogos da chave iniciam dia 16 de junho, com Áustria x Jordânia e Argentina x Argélia (confira abaixo os demais jogos).

Confira os convocados do Grupo J

Argentina

aLautaro comemora com Messi pós marcar um gol durante a partida das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Peru
O atacante argentino Lautaro Martínez comemora com o atacante argentino Lionel Messi.

Goleiros

  • Emiliano Martínez (Aston Villa/ING)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha/FRA)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid/ESP)

Defensores

  • Gonzalo Montiel (River Plate/ARG)
  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP)
  • Lisandro Martínez (Manchester United/ING)
  • Nicolás Otamendi (Benfica/POR)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha/FRA)
  • Cristian Romero (Tottenhman/ING)
  • Facundo Medina (Olympique de Marselha/FRA)
  • Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA)

Meio-campistas

  • Leandro Paredes (Boca Juniors/ARG)
  • Rodrigo de Paul (Inter Miami/EUA)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE)
  • Enzo Fernández (Chelsea/ING)
  • Alexis MacAllister (Liverpool/ING)
  • Giovani Lo Celso (Betis/ESP)
  • Valentín Barco (Strasbourg/FRA)

Atacantes

  • Lionel Messi (Inter Miami/EUA)
  • Nicolás Paz (Como/ITA)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid/ESP)
  • Nicolás González (Atlético de Madrid/ESP)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid/ESP)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA)
  • Flaco López (Palmeiras/BRA)

Áustria

dinamarca x áustria

Goleiros

  • Alexander Schlager (Red Bull Salzburg)
  • Florian Wiegele (FC Viktoria Plzeň)
  • Patrick Pentz (Brøndby IF)

Defensores

  • David Affengruber (Elche)
  • Kevin Danso (Tottenham Hotspur)
  • Stefan Posch (Mainz 05)
  • David Alaba (Real Madrid)
  • Philipp Lienhart (SC Freiburg)
  • Phillipp Mwene (Mainz 05)
  • Alexander Prass (Hoffenheim)
  • Marco Friedl (Werder Bremen)
  • Michael Svoboda (Venezia)

Meio-campistas

  • Xaver Schlager (RB Leipzig)
  • Nicolas Seiwald (RB Leipzig)
  • Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)
  • Florian Grillitsch (Sporting Braga)
  • Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund)
  • Romano Schmid (Werder Bremen)
  • Christoph Baumgartner (RB Leipzig)
  • Konrad Laimer (Bayern de Munique)
  • Patrick Wimmer (Wolfsburg)
  • Paul Wanner (PSV)
  • Alessandro Schöpf (Wolfsberger)

Atacantes

  • Marko Arnautovic (Estrela Vermelha)
  • Michael Gregoritsch (Augsburg)
  • Sasa Kalajdzic (LASK)

Argélia

AFP

Goleiros

  • Luca Zidane (Granada)
  • Oussama Benbot (USM Alger)
  • Melvin Mastil (Stade Nyonnais)
  • Abdelatif Ramdane (MC Alger)

Defensores

  • Rafik Belghali (Hellas Verona)
  • Samir Chergui (Paris FC)
  • Rayan Ait-Nouri (Manchester City)
  • Jaouen Hadjam (Young Boys)
  • Aissa Mandi (Lille)
  • Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund)
  • Zineddine Belaid (JS Kabylie)
  • Achref Abada (USM Alger)
  • Mohamed Amine Tougai (Espérance de Tunis)

Meio-campistas

  • Nabil Bentaleb (Lille)
  • Hicham Boudaqui (Nice)
  • Houssem Aouar (Al-Ittihad)
  • Farès Chaibi (Frankfurt)
  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
  • Yacine Titraoui (Royal Charleroi)
  • Ramiz Zerrouki (Twente)

Atacantes

  • Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg)
  • Nadhir Benbouali (Gyor)
  • Adil Boulbina (Al-Duhail)
  • Farès Ghedjemis (Frosinone)
  • Amine Gouri (Olympique de Marselha)
  • Anis Hadj Moussa (Feyenoord)
  • Riyad Mahrez (Al-Ahli)

Jordânia

Atacante jordaniano Hamza Al-Dardour
Atacante jordaniano Hamza Al-Dardour

Goleiros

  • Yazeed Abu Laila (Al-Hussein)
  • Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)
  • Nour Bani Attiah (Al-Faisaly)

Defensores

  • Abdallah Nasib (Al-Zawraa)
  • Saed Al-Rosan ((Al-Hussein)
  • Yazan Al-Arab (Seul)
  • Saleem Obaid (Al-Hussein)
  • Mohammad Abualnadi (Selangor)
  • Husam Abu Dahab (Al-Salmiya)
  • Ihsan Haddad (Al-Hussein)
  • Anas Badawi (Al-Faisaly)
  • Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya)
  • Mohammad Abu Hashish (Al-Karma);

Meio-campistas

  • Nour Al-Rawabdeh (Selangor)
  • Nizar Al-Rashdan (Qatar SC)
  • Ibrahim Sadeh (Al-Karma)
  • Rajaei Ayed ((Al-Hussein)
  • Amer Jamous (Al-Zawraa)
  • Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat)

Atacantes

  • Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein)
  • Musa Al-Taamari (Rennes)
  • Mohammad Abu Zrayq (Raja CA)
  • Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab)
  • Odeh Fakhouri (Pyramids)
  • Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb)
  • Ali Olwan (Al-Sailiy)

Confira os jogos

Primeira rodada

16 de junho

  • Argentina x Argélia – 22h

17 de junho

  • Áustria x Jordânia – 01h

Segunda rodada 

22 de junho

  • Argentina x Áustria – 14h

23 de junho

  • Jordânia x Argélia – 00h

Terceira Rodada 

27 de junho 

  • Argélia x Áustria – 23h
  • Jordânia x Argentina – 23h

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