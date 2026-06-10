Grupo J da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários
O Grupo J da Copa do Mundo FIFA é composto por Áustria, Argélia, Jordânia e a presença ilustre da cabeça de chave e atual campeã da maior competição do mundo, a Argentina. Os jogos da chave iniciam dia 16 de junho, com Áustria x Jordânia e Argentina x Argélia (confira abaixo os demais jogos).
Confira os convocados do Grupo J
Argentina
Goleiros
- Emiliano Martínez (Aston Villa/ING)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha/FRA)
- Juan Musso (Atlético de Madrid/ESP)
Defensores
- Gonzalo Montiel (River Plate/ARG)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP)
- Lisandro Martínez (Manchester United/ING)
- Nicolás Otamendi (Benfica/POR)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha/FRA)
- Cristian Romero (Tottenhman/ING)
- Facundo Medina (Olympique de Marselha/FRA)
- Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA)
Meio-campistas
- Leandro Paredes (Boca Juniors/ARG)
- Rodrigo de Paul (Inter Miami/EUA)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE)
- Enzo Fernández (Chelsea/ING)
- Alexis MacAllister (Liverpool/ING)
- Giovani Lo Celso (Betis/ESP)
- Valentín Barco (Strasbourg/FRA)
Atacantes
- Lionel Messi (Inter Miami/EUA)
- Nicolás Paz (Como/ITA)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid/ESP)
- Nicolás González (Atlético de Madrid/ESP)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid/ESP)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA)
- Flaco López (Palmeiras/BRA)
Áustria
Goleiros
- Alexander Schlager (Red Bull Salzburg)
- Florian Wiegele (FC Viktoria Plzeň)
- Patrick Pentz (Brøndby IF)
Defensores
- David Affengruber (Elche)
- Kevin Danso (Tottenham Hotspur)
- Stefan Posch (Mainz 05)
- David Alaba (Real Madrid)
- Philipp Lienhart (SC Freiburg)
- Phillipp Mwene (Mainz 05)
- Alexander Prass (Hoffenheim)
- Marco Friedl (Werder Bremen)
- Michael Svoboda (Venezia)
Meio-campistas
- Xaver Schlager (RB Leipzig)
- Nicolas Seiwald (RB Leipzig)
- Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)
- Florian Grillitsch (Sporting Braga)
- Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund)
- Romano Schmid (Werder Bremen)
- Christoph Baumgartner (RB Leipzig)
- Konrad Laimer (Bayern de Munique)
- Patrick Wimmer (Wolfsburg)
- Paul Wanner (PSV)
- Alessandro Schöpf (Wolfsberger)
Atacantes
- Marko Arnautovic (Estrela Vermelha)
- Michael Gregoritsch (Augsburg)
- Sasa Kalajdzic (LASK)
Argélia
Goleiros
- Luca Zidane (Granada)
- Oussama Benbot (USM Alger)
- Melvin Mastil (Stade Nyonnais)
- Abdelatif Ramdane (MC Alger)
Defensores
- Rafik Belghali (Hellas Verona)
- Samir Chergui (Paris FC)
- Rayan Ait-Nouri (Manchester City)
- Jaouen Hadjam (Young Boys)
- Aissa Mandi (Lille)
- Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund)
- Zineddine Belaid (JS Kabylie)
- Achref Abada (USM Alger)
- Mohamed Amine Tougai (Espérance de Tunis)
Meio-campistas
- Nabil Bentaleb (Lille)
- Hicham Boudaqui (Nice)
- Houssem Aouar (Al-Ittihad)
- Farès Chaibi (Frankfurt)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Yacine Titraoui (Royal Charleroi)
- Ramiz Zerrouki (Twente)
Atacantes
- Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg)
- Nadhir Benbouali (Gyor)
- Adil Boulbina (Al-Duhail)
- Farès Ghedjemis (Frosinone)
- Amine Gouri (Olympique de Marselha)
- Anis Hadj Moussa (Feyenoord)
- Riyad Mahrez (Al-Ahli)
Jordânia
Goleiros
- Yazeed Abu Laila (Al-Hussein)
- Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)
- Nour Bani Attiah (Al-Faisaly)
Defensores
- Abdallah Nasib (Al-Zawraa)
- Saed Al-Rosan ((Al-Hussein)
- Yazan Al-Arab (Seul)
- Saleem Obaid (Al-Hussein)
- Mohammad Abualnadi (Selangor)
- Husam Abu Dahab (Al-Salmiya)
- Ihsan Haddad (Al-Hussein)
- Anas Badawi (Al-Faisaly)
- Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya)
- Mohammad Abu Hashish (Al-Karma);
Meio-campistas
- Nour Al-Rawabdeh (Selangor)
- Nizar Al-Rashdan (Qatar SC)
- Ibrahim Sadeh (Al-Karma)
- Rajaei Ayed ((Al-Hussein)
- Amer Jamous (Al-Zawraa)
- Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat)
Atacantes
- Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein)
- Musa Al-Taamari (Rennes)
- Mohammad Abu Zrayq (Raja CA)
- Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab)
- Odeh Fakhouri (Pyramids)
- Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb)
- Ali Olwan (Al-Sailiy)
Confira os jogos
Primeira rodada
16 de junho
- Argentina x Argélia – 22h
17 de junho
- Áustria x Jordânia – 01h
Segunda rodada
22 de junho
- Argentina x Áustria – 14h
23 de junho
- Jordânia x Argélia – 00h
Terceira Rodada
27 de junho
- Argélia x Áustria – 23h
- Jordânia x Argentina – 23h