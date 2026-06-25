Japão x Suécia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Japão e Suécia se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (25), às 20h, no Estádio de Dallas; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Japão ocupa a segunda colocação do Grupo F

Japão e Suécia se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela última rodada da fase de grupos da competição.

Na segunda colocação do Grupo F, Japão chega para partida embalado pela goleada, por 4 a 0, sobre a Tunísia. Já na partida de estreia, os japoneses empataram em 2 a 2 com os holandeses.

Do outro lado, a Suécia, terceira no chaveamento, encara o Japão após sofrer goleada de 5 a 1 para a Holanda na rodada anterior. Entretanto, na estreia na Copa do Mundo, os suecos impuseram o mesmo placar contra os tunisianos.

Onde assistir Japão x Suécia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 20h.