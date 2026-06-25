Neymar se emociona em retorno para Seleção e diz que ‘chorou sozinho’ após o jogo

O atacante Neymar Júnior se emocionou após voltar aos gramados usando o uniforme brasileiro, nesta quarta-feira (24), depois de 981 dias sem atuar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O retorno do craque acontece após um momento complicado, em que passou por dúvidas se seria escalado para integrar a equipe de Carlo Ancelotti, e uma lesão na coxa que o obrigou a ficar de fora das duas primeiras partidas da fase de grupos.

Na terceira partida da Seleção Brasileira pelo Mundial, o atacante entrou em campo substituindo Matheus Cunha aos 31 minutos do segundo tempo, atuando por cerca de 20 minutos na vitória brasileira sobre a Escócia por 3 a 0. Muito esperado por grande parte dos torcedores, o camisa 10 se emocionou após a partida.

O reencontro com a camiseta amarelinha resultou em um desabafo emocionado de Neymar aos jornalistas na saída do Estádio de Miami.

Me emocionei sim, chorei sozinho depois, porque viver tudo isso de novo é muito bom. Agradeço de coração a todo brasileiro que torceu por mim, e principalmente à minha família e aos meus amigos.

O atacante, que disputa sua quarta Copa com a camisa 10, destacou que a equipe escolhida por Ancelotti, da qual faz parte, vem crescendo nessa edição do Mundial, mas que a preparação vai continuar. Segundo ele, o objetivo final ainda está longe, mas o grupo vai continuar seguindo, e é isso que importa.

O retorno

De acordo com Neymar, sua volta aos campos vestindo a camisa amarelinha após quase três anos afastado é um dos dias mais importantes da sua carreira.

Posso colocar esse dia como um dos mais especiais da minha carreira. Fiquei longe muitos dias, sentia saudade e estava ansioso para voltar. Conseguir isso hoje, depois de quase três anos, me trouxe um alívio muito grande.

Mesmo discreto em campo, muito pela falta de ritmo após uma lesão na panturrilha direita, Neymar se mostrou participativo. Ele distribuiu passes, levou perigo nas bolas paradas e se dedicou na marcação.

Com a vitória sobre a Escócia, o Brasil termina a primeira etapa da competição com 7 pontos, finalizando a fase de grupos em primeiro. A estreia da Seleção Brasileira na fase eliminatória da competição será na segunda-feira (29), a partir das 14h (de Brasília).

O adversário ainda não está definido, mas será a seleção que se classificar em segundo no Grupo F, podendo ser Holanda, Japão ou Suécia. As seleções jogam nesta quinta-feira (25) a partir das 20h.