A Copa do Mundo de futebol feminino de 2031 será realizada nos Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica, anunciou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante um Congresso extraordinário nesta segunda-feira (23), no qual também foi decidido que o Reino Unido sediará a edição de 2035.

Os anúncios não são uma surpresa, já que ambas as candidaturas não tinham adversários para a organização dos torneios, cuja próxima edição acontecerá no Brasil, de 24 de junho a 25 de julho de 2027.

“É uma oportunidade histórica para acelerar o desenvolvimento do futebol feminino em todo o mundo”, comemorou Cindy Parlow Cone, presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer).

“Vamos celebrar a força do futebol feminino”, acrescentou Parlow, que também é vice-presidente da Fifa.

Estados Unidos e México sediarão uma segunda Copa do Mundo em cinco anos, depois de receberem o torneio masculino entre junho e julho deste ano, organizado conjuntamente com o Canadá.

Será a terceira edição do Mundial feminino em solo norte-americano, depois de 1999 e 2003.

Os Estados Unidos, referência histórica da modalidade, conquistaram o título em quatro ocasiões e são os maiores vencedores da Copa feminina.

Em 2031, quando o torneio completará seu 40º aniversário, a competição passará de 32 seleções participantes para 48, como na edição masculina deste ano.

‘Reduzir a lacuna’

O Reino Unido também garante a organização de uma segunda grande competição em poucos anos, após a Eurocopa masculina de 2028, em conjunto com a República da Irlanda.

Dos países que sediarão o evento — Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia —, a Inglaterra é a que possui a melhor equipe, com duas Euros conquistadas de forma consecutiva.

No entanto, as inglesas ainda não conquistaram a Copa do Mundo, torneio no qual serão uma das equipes favoritas no Brasil no ano que vem, assim como a Espanha, atual campeã.

Será a primeira Copa do Mundo organizada na Inglaterra desde a edição masculina de 1966, ano do único título dos ‘Three Lions’.

“Nosso objetivo é tornar o futebol feminino um esporte verdadeiramente mundial”, afirmou Infantino, antes de expressar seu desejo de “reduzir a lacuna que existe, é claro [em relação ao futebol masculino]”.

Questionado por muitos após seu projeto frustrado de abrir a Copa do Mundo a investidores privados (Fifa Forward Enterprise), e apoiado por outros tendo em vista uma possível reeleição à frente da principal entidade do futebol mundial em março do ano que vem, Infantino não fez qualquer menção às eleições, nas quais enfrentará o francês Philippe Diallo e o japonês Kozo Tashima.