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Flamengo anuncia contratação de equatoriano que disputou a Copa de 2026

Equipe carioca ganha mais uma opção para o ataque em meio a disputa de Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdo

Flamengo anuncia a contratação do atacante equatoriano Anthony Valencia
Flamengo anuncia a contratação do atacante equatoriano Anthony Valencia Divulgação / Redes Sociais

De olho nas quartas de final da Libertadores e também na reta decisiva do Campeonato Brasileiro, o Flamengo anunciou nesta terça-feira (1º) o jogador equatoriano Anthony Valência como mais um nome para o seu setor ofensivo. O atleta, que deixou o Royal Antwerp, da Bélgica, vai usar a camisa 14 e chega como alternativa para a posição de centroavante.

O jogador de 23 anos chegou ao Rio de Janeiro no domingo (31), realizou os exames médicos e assinou vínculo até 2031. O clube agora corre para conseguir inscrever o atleta já visando o compromisso desta quarta-feira (2), diante do Mirassol, no RJ, em partida atrasada do Brasileirão. Na negociação, o clube carioca desembolsou cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões).

O Flamengo espera anunciar mais um nome para aumentar o leque de opções do técnico Leonardo Jardim no ataque. Joaquín Freitas, do River Plate, desembarcou no Rio na segunda-feira (31) para realizar exames médicos.

Valência fez parte da seleção equatoriana que disputou a Copa do Mundo e disse estar pronto para entrar em campo e escrever um novo capítulo em sua trajetória.

“Espero estar em campo em breve e poder contar com o apoio da torcida. Vou dar o meu melhor para trazer muitas alegrias ao clube. Podem contar comigo”Anthony Valência em entrevista ao site do Flamengo

Revelado pelo Independiente Dell Valle, o jogador canhoto foi jogar no futebol belga em 2022. Na passagem pelo Royal Antwerp, ele balançou as redes em 13 oportunidades e deu sete assistências.

A chegada do atleta ganhou sentido de urgência para a diretoria rubro-negra após a saída de Gonzalo Plata, negociado com o Dínamo de Moscou, e também a transferência do jovem Wallace Yan para o Red Bull Bragantino.

Segundo colocado no Campeonato Brasileiro com 48 pontos, o Flamengo encara o Mirassol nesta quarta-feira e pode diminuir a distância para apenas um ponto para o líder Palmeiras em caso de vitória. O confronto acontece no Maracanã.

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