Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (21), às 21h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Com 21 pontos, a Chapecoense é o 20º colocado da competição, dentro da zona de rebaixamento. A equipe vem de uma derrota por 2 a 0 para o Remo. Em cinco jogos recentes, foram uma vitória e quatro derrotas.
Do outro lado, o Cruzeiro tem 63 pontos e ocupa o 3º lugar, na zona de classificação para a Libertadores. No jogo anterior, o time venceu o Palmeiras por 2 a 1, em casa. O desempenho recente soma cinco vitórias em cinco partidas.
O retrospecto recente favorece o Cruzeiro, que venceu o último duelo por 2 a 0, em 05/08/2026, pela Copa do Brasil.
Onde assistir Chapecoense x Cruzeiro ao vivo
A partida entre Chapecoense e Cruzeiro terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Chapecoense x Cruzeiro
Chapecoense e Cruzeiro jogam neste sábado (21), 21/11/2026, às 21h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó.
Escalações de Chapecoense x Cruzeiro
As escalações oficiais de Chapecoense e Cruzeiro costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)
- Data e horário: 21/11/2026, às 21h (de Brasília)
- Local: Arena Condá, em Chapecó
- Arbitragem: Raphael Claus
- Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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