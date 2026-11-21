O Atlético-MG tem neste sábado um dos compromissos mais importantes de sua temporada. Diante do Boca Juniors, da Argentina, o time mineiro disputa a final da Copa Sul-Americana, em Barranquilla, na Colômbia, com a oportunidade de conquistar um título inédito e assegurar presença na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027. A decisão será disputada em jogo único, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez.

A partida representa mais uma oportunidade para o Atlético transformar em conquista uma sequência de decisões continentais. Depois de perder a final da Libertadores de 2024 para o Botafogo e ficar com o vice-campeonato da Sul-Americana de 2025, diante do Lanús, o Galo chega à terceira final internacional consecutiva. O desafio agora é evitar que a história se repita e encerrar um jejum de 12 anos sem títulos continentais.

A decisão tem impacto direto no planejamento do clube para a próxima temporada. Atualmente na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, fora do G-6, o Atlético ainda busca uma vaga na Libertadores por meio da competição nacional. A conquista da Sul-Americana, no entanto, garante classificação direta à fase de grupos do torneio continental de 2027, independentemente da posição final no Brasileirão.

A final em Barranquilla é a décima decisão continental da história do Atlético-MG e a terceira consecutiva. Em 2024, o clube chegou à decisão da Libertadores depois de eliminar San Lorenzo, Fluminense e River Plate, mas acabou derrotado pelo Botafogo por 3 a 1, em Buenos Aires. Um ano depois, voltou a disputar uma taça internacional, desta vez na Sul-Americana, contra o Lanús. Após empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, os argentinos venceram a disputa por pênaltis.

O último título internacional do Galo foi a Recopa Sul-Americana de 2014, conquistada diante do próprio Lanús. Naquela ocasião, o time mineiro venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Argentina, e confirmou a taça com um triunfo por 4 a 3 na prorrogação, no Mineirão. Desde então, o clube acumulou participações importantes em torneios continentais, mas não voltou a levantar um troféu internacional.

A campanha na atual edição da Sul-Americana levou o Atlético diretamente às oitavas de final, após terminar na liderança de seu grupo. No mata-mata, a equipe passou pelo Red Bull Bragantino, pelo Santos e pelo Montevideo City Torque para alcançar a decisão. Na semifinal, venceu os uruguaios por 3 a 0 na Arena MRV e, apesar da derrota por 2 a 0 na partida de volta, confirmou a classificação pelo placar agregado.

O momento recente, porém, exige atenção. O Atlético chega à final depois de uma sequência de sete partidas sem vitória, com cinco derrotas e dois empates. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Eduardo Domínguez tenta deixar para trás a instabilidade justamente no compromisso que pode definir o rumo da temporada.

Do outro lado, o Boca Juniors chega a Barranquilla com a tradição de um dos clubes mais vitoriosos da América do Sul. A equipe argentina busca mais uma conquista continental e tenta encerrar um período de 18 anos sem levantar um troféu internacional. O último título desse porte foi a Recopa Sul-Americana de 2008.

O caminho até a final também teve adversários brasileiros. Depois de superar o O’Higgins, do Chile, nos playoffs, o Boca eliminou o Recoleta, do Paraguai, nas oitavas de final. Nas quartas, passou pelo São Paulo, e na semifinal deixou o Vasco pelo caminho. Depois de perder por 1 a 0 na Bombonera, a equipe argentina venceu por 3 a 1 no confronto de volta, com gol de Leandro Paredes nos minutos finais, e confirmou a classificação

O elenco reúne jogadores experientes e nomes conhecidos do futebol sul-americano. O meio-campista Leandro Paredes é uma das principais referências da equipe, enquanto o atacante Miguel Merentiel aparece como opção importante no setor ofensivo. Sebastián Villa também é um dos jogadores que podem desequilibrar a decisão, especialmente pela velocidade e capacidade de atacar os espaços.