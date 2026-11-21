Duelo pelo Bundesliga será neste sábado (21), às 11h30

O Borussia-Park recebe Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund neste sábado (21), às 11h30 (de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Borussia Mönchengladbach tem 4 pontos e ocupa o 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento. No jogo anterior, o time venceu o Standard Liege por 1 a 0, em casa, pelo Friendlies Clubs. O time acumula uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos.

Pelo lado visitante, o Borussia Dortmund aparece na 2ª colocação, com 21 pontos somados em 9 partidas, na zona de classificação para a Champions League. Em sua última apresentação, a equipe venceu o SV Elversberg por 2 a 1, em casa. Em cinco jogos recentes, foram duas vitórias e três empates.

No último encontro entre as equipes, em 03/05/2026, o Borussia Mönchengladbach venceu por 1 a 0.

Onde assistir Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund ao vivo

Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund será transmitido por SportyNet, SportyNet (YouTube), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

Horário e local de Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund

A bola rola às 11h30 (de Brasília) neste sábado (21), 21/11/2026, no Borussia-Park, em Monchengladbach.

Escalações de Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund

As escalações oficiais de Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada) Data e horário: 21/11/2026, às 11h30 (de Brasília)

21/11/2026, às 11h30 (de Brasília) Local: Borussia-Park, em Monchengladbach

Borussia-Park, em Monchengladbach Arbitragem: Robert Hartmann

Robert Hartmann Transmissão: SportyNet, SportyNet (YouTube), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.