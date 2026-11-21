Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Borussia-Park recebe Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund neste sábado (21), às 11h30 (de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.
O Borussia Mönchengladbach tem 4 pontos e ocupa o 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento. No jogo anterior, o time venceu o Standard Liege por 1 a 0, em casa, pelo Friendlies Clubs. O time acumula uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos.
Pelo lado visitante, o Borussia Dortmund aparece na 2ª colocação, com 21 pontos somados em 9 partidas, na zona de classificação para a Champions League. Em sua última apresentação, a equipe venceu o SV Elversberg por 2 a 1, em casa. Em cinco jogos recentes, foram duas vitórias e três empates.
No último encontro entre as equipes, em 03/05/2026, o Borussia Mönchengladbach venceu por 1 a 0.
Onde assistir Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund ao vivo
Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund será transmitido por SportyNet, SportyNet (YouTube), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).
Horário e local de Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund
A bola rola às 11h30 (de Brasília) neste sábado (21), 21/11/2026, no Borussia-Park, em Monchengladbach.
Escalações de Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund
As escalações oficiais de Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada)
- Data e horário: 21/11/2026, às 11h30 (de Brasília)
- Local: Borussia-Park, em Monchengladbach
- Arbitragem: Robert Hartmann
- Transmissão: SportyNet, SportyNet (YouTube), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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