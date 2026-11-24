País recebe a competição pela terceira vez

O torneio de seleções é o mais antigo do mundo, disputado desde 1916

A próxima edição da Copa América, prevista para 2028, será realizada nos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira (24) a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

O torneio de seleções mais antigo do mundo, disputado desde 1916, será realizado em solo americano pela terceira vez, como ocorreu em 2016 e 2024.

“A 49ª edição da Copa América será disputada entre 9 de junho e 9 de julho de 2028, com 16 seleções: as dez da América do Sul e seis da Concacaf”, informou a Conmebol em um comunicado.

“As seis seleções da Concacaf que participarão da Copa América 2028 conquistarão sua vaga por mérito esportivo, por meio da Copa Ouro da Concacaf 2027, que será disputada de 17 de junho a 11 de julho” do próximo ano, acrescenta a entidade.

“Esse processo permitirá que as associações-membro da Concacaf disputem uma vaga no torneio com base em seus resultados dentro de campo”.

Dessa forma, a Copa América volta a ser realizada no gigante da América do Norte.

Os Estados Unidos já sediaram a Copa América Centenário em 2016 — vencida pelo Chile, que superou a Argentina nos pênaltis na final — e a última edição do torneio, em 2024, conquistada pela Argentina, que derrotou a Colômbia na decisão.