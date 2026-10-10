JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 00h20 - 02h20
Futebol Internacional

Conmebol confirma Vasco x Boca Juniors no Maracanã após determinação da Justiça

Desembargador Marco Antônio Ibrahim, presidente da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) assinou a determinação que garante o jogo do dia 20 de outubro, às 21h30 (de Brasília)

Estadão Conteúdo

COPA SUL-AMERICANA 2026, VASCO X SANTA FE
RJ - COPA SUL-AMERICANA 2026, VASCO X SANTA FE - ESPORTES - RJ - RIO DE JANEIRO - 15/09/2026 - COPA SUL-AMERICANA 2026, VASCO X SANTA FE - Bruno Duarte jogador do Vasco durante partida contra o Santa Fe no estádio São Januário pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026. JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (09), o local da partida entre Vasco e Boca Juniors, válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O confronto acontecerá no Maracanã, estádio definido após decisão judicial favorável ao recurso apresentado pela equipe cruzmaltina.

O desembargador Marco Antônio Ibrahim, presidente da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) assinou a determinação que garante o jogo do dia 20 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no local.

A Justiça carioca havia negado uma liminar solicitada pelo Vasco, que entrou com uma ação contra a Concessionária Fla-Flu Serviços S.A. De acordo com o portal Ge, a juíza Adriana Marques dos Santos Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, apresentou uma divergência entre os laudos técnicos apresentados pelo clube e pela administradora do Maracanã a respeito das condições e da recuperação do gramado do estádio.

A administradora afirma que a negativa ocorreu por “questões técnicas e operacionais”, como a sequência de jogos prevista e o consequente desgaste do gramado. Já o Vasco, defende que o duelo não provocaria danos irreversíveis ao campo.

Diante deste impasse, o time cruzmaltino consultou a Arena da Amazônia para mandar o confronto continental. Em nota para o Estadão, a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) disse que o contato ocorreu na última segunda, 5, e que o estádio está apto e reúne as condições exigidas para receber a partida.

O Vasco visita o Boca na próxima terça, 13, às 21h30, em Buenos Aires. Após o empate em La Bombonera, os clubes voltam a se enfrentar na semana seguinte, no Maracanã.

Na campanha até a semifinal, os cariocas terminaram em segundo lugar do Grupo G, atrás do Olimpia, do Paraguai. Depois, os comandados de Pedro Emanuel eliminaram o Independiente Medellín, o próprio Olimpia e o Santa Fe.

Assuntos

continue lendo

Bastos Futebol Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Partida acontece nesta quarta-feira (7), às 20h30, no Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026
  1. Cristiano Ronaldo marca pelo Al-Nassr e fica a 20 gols do milésimo Estadão Conteúdo · há 2 horas
  2. Eintracht Braunschweig vence Holstein Kiel por 1 a 0 na Bundesliga 2 Jovem Pan · há 9 horas
  3. Promotoria pede até 12 anos de prisão para equipe que cuidava de Maradona AFP · há 1 dia
  4. Cristiano Ronaldo fala sobre briga com Jorge Jesus e se compara a Pelé Estadão Conteúdo · há 3 dias