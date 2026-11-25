Sporting x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Sporting e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em Portugal, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
A equipe portuguesa recebe o clube inglês na reta final da fase de liga, em que os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final.
Onde assistir Sporting x Manchester United ao vivo
A partida entre Sporting e Manchester United será transmitida ao vivo por HBO Max (streaming).
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