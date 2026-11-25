Partida acontece nesta quarta-feira (25), às 17h, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em Portugal, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27

Rodrigo Zalazar, do Sporting CP, comemora seu gol durante a partida entre SC Braga e Sporting CP pela Liga Portugal Betclic 2026/27, no Estádio Municipal de Braga, em Braga, Portugal, em 9 de outubro de 2026.

Sporting e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em Portugal, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

A equipe portuguesa recebe o clube inglês na reta final da fase de liga, em que os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final.

Onde assistir Sporting x Manchester United ao vivo

A partida entre Sporting e Manchester United será transmitida ao vivo por HBO Max (streaming).