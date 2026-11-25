Partida acontece nesta quarta-feira (25), às 17h, no Estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d’Ascq, na França, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27

Lille e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d’Ascq, na França, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

Com oito pontos na competição, a equipe alemã busca uma vitória fora de casa na disputa por uma vaga direta nas oitavas de final.

Onde assistir Lille x Bayern de Munique ao vivo

A partida entre Lille e Bayern de Munique será transmitida ao vivo por Space (TV fechada), canal da TNT Sports no YouTube (gratuitamente) e HBO Max (streaming).