Lille x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Lille e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d’Ascq, na França, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
Com oito pontos na competição, a equipe alemã busca uma vitória fora de casa na disputa por uma vaga direta nas oitavas de final.
Onde assistir Lille x Bayern de Munique ao vivo
A partida entre Lille e Bayern de Munique será transmitida ao vivo por Space (TV fechada), canal da TNT Sports no YouTube (gratuitamente) e HBO Max (streaming).
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