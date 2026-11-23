Atacante começou a sentir dores no tornozelo direito e deve voltar somente no final da semana

O jogador começou a sentir dores antes do jogo em que o time catalão derrotou o Villarreal por 3 a 2 neste domingo, pela La Liga.

O atacante Lamine Yamal se transformou no mais novo problema do técnico Hansi Flick. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo direito e vai desfalcar o Barcelona neste meio de semana, em compromisso com o Sabah, em Baku, pela quinta rodada da primeira fase da Champions League.

O jogador começou a sentir dores antes do jogo em que o time catalão derrotou o Villarreal por 3 a 2 neste domingo, pela La Liga. Ele chegou a receber atendimento médico, mas entrou em campo, perdeu um pênalti no primeiro tempo do duelo e atuou ao longo dos 90 minutos.

A sua participação no encontro, entretanto, pode ter agravado a situação. Na manhã desta segunda-feira, o jogador se apresentou ao clube com dores no local e, após uma avaliação, a decisão foi de afastá-lo do duelo desta quarta-feira. Assim, ele não acompanhou a delegação para a viagem ao Azerbaijão.

O atacante vai iniciar tratamento e a expectativa do departamento médico é que o jovem astro esteja em campo para a partida do final de semana do Campeonato Espanhol, contra o Deportivo La Coruña, no estádio Riazor.

Com nove pontos e uma campanha de três vitórias e uma derrota, o Barcelona figura na quinta colocação da Liga dos Campeões e tem a mesma pontuação de Como, Aston Villa, Manchester City, Liverpool, Club Brugge, Sporting, Betis, e Borussia Dortmund.

O Paris Saint-Germain e o Real Madrid comandam a classificação da Liga dos Campeões com um aproveitamento de 100% em quatro rodadas. O Arsenal, na terceira colocação, vem logo atrás com dez pontos.