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Raphinha renova com o Barcelona até 2030

O atacante brasileiro de 29 anos, que tinha contrato até 2028, declarou em setembro que desejava continuar no clube catalão

AFP

Raphinha renova com Barcelona até 2030
O diretor esportivo do Barça, Deco, havia anunciado então um acordo com o jogador Reprodução/Instagram

Após um início de temporada espetacular, o brasileiro Raphinha, capitão do FC Barcelona, renovou o contrato com o clube até 2030, anunciou o Barça nesta quinta-feira (5).

“Uma declaração de intenções. Nosso querido capitão seguirá liderando nosso projeto até 2030”, afirmou o Barcelona em um comunicado.

O atacante brasileiro de 29 anos, que tinha contrato até 2028, declarou em setembro que desejava continuar no Barcelona e, inclusive, encerrar a carreira na capital catalã.

O diretor esportivo do Barça, Deco, havia anunciado então um acordo com o jogador, promovido a capitão nesta temporada após as saídas de Ronald Araujo e Marc-André ter Stegen.

Reposicionado como centroavante após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, Raphinha é o jogador mais decisivo da Europa desde o início da temporada, com 19 gols e três assistências em 13 partidas em todas as competições.

Contratado pelo Barça em 2022, o brasileiro se transformou em um finalizador temível e líder do ataque desde a chegada do técnico alemão Hansi Flick em 2024.

Ele foi uma peça fundamental nos dois últimos títulos consecutivos do clube na Liga Espanhola (2025 e 2026).

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