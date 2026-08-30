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Grêmio x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Grêmio e Chapecoense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (30), às 18h30, no estádio do Grêmio; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

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GRÊMIO X SÃO PAULO JOELMIR SCHELESKI/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Grêmio e Chapecoense se enfrentam neste domingo (30), às 18h30, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 25ª rodada da competição.

O Grêmio busca se recuperar na competição. No Campeonato Brasileiro, o time gaúcho vem de duas derrotas recentes e precisa voltar a pontuar para não se complicar na tabela.

Já a Chapecoense, lanterna da competição com 14 pontos, venceu no São Paulo no último jogo e quer manter a sequência positiva para tentar escapar do Z-4.

Onde assistir Grêmio x Chapecoense ao vivo

O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pelos canais Premiere, SporTV e pela plataforma Globoplay.

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