Grêmio x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Grêmio e Chapecoense se enfrentam neste domingo (30), às 18h30, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 25ª rodada da competição.
O Grêmio busca se recuperar na competição. No Campeonato Brasileiro, o time gaúcho vem de duas derrotas recentes e precisa voltar a pontuar para não se complicar na tabela.
Já a Chapecoense, lanterna da competição com 14 pontos, venceu no São Paulo no último jogo e quer manter a sequência positiva para tentar escapar do Z-4.
Onde assistir Grêmio x Chapecoense ao vivo
O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pelos canais Premiere, SporTV e pela plataforma Globoplay.
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