Heidenheim x Nürnberg: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Heidenheim e Nürnberg se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 14h30 (horário de Brasília), no Voith-Arena, em Heidenheim, em partida válida pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
Com 16 pontos, o Heidenheim é o 7º colocado da competição. No jogo anterior, o time perdeu para o SV Darmstadt 98 por 3 a 1. A campanha recente na competição tem dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos.
O adversário, o Nürnberg, tem 24 pontos e ocupa o 2º lugar. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Eintracht Braunschweig. Nas últimas cinco partidas pela competição, são duas vitórias, um empate e duas derrotas.
Quando se encontraram pela última vez, em 07/09/2023, o Nürnberg venceu por 3 a 1, em amistoso.
Onde assistir Heidenheim x Nürnberg ao vivo
Dá para assistir a Heidenheim x Nürnberg ao vivo por RomarioTV e OneFootball (streaming).
Horário e local de Heidenheim x Nürnberg
Heidenheim x Nürnberg começa às 14h30 (horário de Brasília) nesta sexta-feira (27), 27/11/2026, no Voith-Arena, em Heidenheim.
Escalações de Heidenheim x Nürnberg
As escalações oficiais de Heidenheim e Nürnberg costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Data e horário: 27/11/2026, às 14h30 (de Brasília)
- Local: Voith-Arena, em Heidenheim
- Arbitragem: Felix Weller
- Transmissão: RomarioTV e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
Assuntos
continue lendo
- Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 35 minutos
- São Paulo vence o Remo com gol de Ryan Francisco Rodrigues dos Santos Silva nos minutos finais Jovem Pan · há 8 horas
- São Paulo x Remo hoje: onde assistir ao vivo e escalações Jovem Pan · há 10 horas
- Messi confirma participação em partida de despedida de Tevez na Bombonera Estadão Conteúdo · há 14 horas