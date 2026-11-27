Bola rola às 14h30 (de Brasília), no Voith-Arena, em Heidenheim

Heidenheim e Nürnberg se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 14h30 (horário de Brasília), no Voith-Arena, em Heidenheim, em partida válida pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

Com 16 pontos, o Heidenheim é o 7º colocado da competição. No jogo anterior, o time perdeu para o SV Darmstadt 98 por 3 a 1. A campanha recente na competição tem dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos.

O adversário, o Nürnberg, tem 24 pontos e ocupa o 2º lugar. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Eintracht Braunschweig. Nas últimas cinco partidas pela competição, são duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Quando se encontraram pela última vez, em 07/09/2023, o Nürnberg venceu por 3 a 1, em amistoso.

Onde assistir Heidenheim x Nürnberg ao vivo

Dá para assistir a Heidenheim x Nürnberg ao vivo por RomarioTV e OneFootball (streaming).

Horário e local de Heidenheim x Nürnberg

Heidenheim x Nürnberg começa às 14h30 (horário de Brasília) nesta sexta-feira (27), 27/11/2026, no Voith-Arena, em Heidenheim.

Escalações de Heidenheim x Nürnberg

As escalações oficiais de Heidenheim e Nürnberg costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Data e horário: 27/11/2026, às 14h30 (de Brasília)

27/11/2026, às 14h30 (de Brasília) Local: Voith-Arena, em Heidenheim

Voith-Arena, em Heidenheim Arbitragem: Felix Weller

Felix Weller Transmissão: RomarioTV e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.