Messi dá adeus à seleção argentina com um gol e duas assistências contra Benin

A equipe anotou vitória de 3 a 0 na última partida do atacante com a camisa Albiceleste

O craque Lionel Messi disputou sua última partida pela seleção argentina nesta terça-feira (6), em Buenos Aires, se despedindo de seus compatriotas com mais uma atuação espetacular, em que marcou um gol e deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Benin.

Em um clima de festa no Estádio Monumental, com a presença de mais de 80 mil espectadores, Nicolás Otamendi (48′) abriu o placar na noite em que também se despediu da Albiceleste.

Nicolás Paz (60′) e o próprio Messi (70′, de pênalti) ampliaram o placar.

La Pulga, aos 39 anos, encerrou um ciclo inesquecível na Argentina que durou 21 anos, com 208 jogos, 126 gols e 70 assistências, marcas que se tornaram recordes absolutos com a camisa Albiceleste.

Em sua trajetória histórica pela Argentina, conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e, mais tarde, as Copas América de 2021 e 2024, a Finalíssima de 2022 e a Copa do Mundo do Catar 2022.

Vice-campeão mundial no Brasil (2014) e na América do Norte (2026), há apenas dois meses e meio, o camisa 10 foi ovacionado em um cenário de muita emoção no maior estádio da América do Sul.

Embora não tenha exibido a explosão que marcou sua carreira — a qual, por enquanto, prosseguirá apenas no Inter Miami —, ele foi decisivo para a vitória com seus passes cirúrgicos e sua canhota letal.

Os milhares de torcedores presentes o ovacionaram do início ao fim em uma despedida emocionante e à altura daquele que muitos consideram o melhor jogador da história.

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