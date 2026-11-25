No fim, Atlético-MG busca o 1 a 1 com o Corinthians
O Atlético-MG estava perto da derrota quando Tomás Cuello marcou, na reta final, e definiu o 1 a 1 com o Corinthians nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Brasileirão.
Aos 21 minutos do segundo tempo, Thiago Borbas foi expulso e deixou o Atlético-MG com dez. O placar foi aberto aos 25: Kaio César marcou para o Corinthians, com assistência de Fabrizio Angileri. Nos acréscimos do segundo tempo, Tomás Cuello fez 1 a 1, após assistência de Alexsander Cristhian Gomes da Costa.
Nas finalizações, o Atlético-MG levou vantagem: 23 a 15. Na direção do gol, o Atlético-MG acertou 4, e o Corinthians, 3.
O Atlético-MG chega a 52 pontos. O Corinthians passa a somar 41 pontos. O Atlético-MG está há nove jogos sem vencer.
O próximo jogo do Atlético-MG é no domingo (29/11), contra o Vasco. O Corinthians enfrenta o Grêmio no domingo (29/11).
Ficha do jogo
- Placar: Atlético-MG 1 x 1 Corinthians
- Gols: Kaio César (70', Corinthians); Tomás Cuello (90+2', Atlético-MG)
- Expulsões: Thiago Borbas (Atlético-MG)
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)
- Arbitragem: Braulio da Silva Machado
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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