Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece no Nubank Parque, em São Paulo.

Nas oitavas de final, o Palmeiras perdeu por 3 a 2 para o Fortaleza na Arena Pantanal, em Cuiabá. Mesmo com a derrota, o time de Abel Ferreira avançou com folga porque havia vencido o jogo de ida por 3 a 0 no Nubank Parque, fechando o agregado em 5 a 3. Já o Santos também definiu sua vaga no mesmo dia: depois do 0 a 0 na Vila Belmiro, venceu o Remo por 1 a 0 no Mangueirão, em Belém, com gol de Rony após assistência de Neymar. O Peixe avançou pelo placar agregado de 1 a 0 e agora enfrenta o Palmeiras nas quartas de final.

Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo

A partida será transmitida pela TV Globo, SporTV e Premiere.