Flamengo ou e Palmeiras: quem tem a tabela mais difícil até o fim do Brasileirão?
A reta final do Campeonato Brasileiro conta com a briga acirrada entre Flamengo e Palmeiras pelo título. Atualmente, a diferença é de apenas um ponto, com o clube carioca somando 67 e estando na liderança da competição, enquanto os paulistas têm 66 e estão na segunda colocação.
No final de semana, as equipes entraram em campo pela 31ª rodada, e ambas saíram vitoriosas, mesmo atuando fora de casa. A equipe comandada por Leonardo Jardim não enfrentou problemas e venceu o Bahia por 3 a 0, com gols de Jorginho, Plata e Lucas Paquetá. Já o rival de São Paulo superou o Athletico-PR, no Paraná, por 2 a 0, com Maurício e Piquerez garantindo a vitória palmeirense.
Assim, restando apenas mais sete jogos para o final do Campeonato Brasileiro, a briga pelo título promete ser ponto a ponto, e um confronto direto na 36ª rodada pode ser decisivo. Porém, com uma diferença tão pequena, todos os jogos podem fazer a diferença, e cada partida pode influenciar diretamente na disputa pela primeira colocação.
O Flamengo tem pela frente quatro dos sete duelos dentro de casa, onde encara, por exemplo, a Chapecoense, última colocada, e o Athletico-PR, uma das surpresas desta edição. Além disso, a equipe ainda tem um clássico diante do Vasco, fora de casa.
Veja os jogos restantes do time rubro-negro
- Atlético-MG – casa
- Vasco – fora
- Grêmio – casa
- Atlético-PR – casa
- Palmeiras – fora
- Coritiba – fora
- Chapecoense – casa
Além disso, quatro dos sete jogos são contra times que estão na parte de baixo da tabela: Vasco, Grêmio, Coritiba e Chapecoense, rivais que chegam para a reta final buscando escapar do rebaixamento.
O Palmeiras também terá quatro partidas como mandante e um clássico pela frente, contra o Santos. Porém, terá mais adversários da parte de cima da tabela, como Red Bull Bragantino, Santos, Cruzeiro e Flamengo.
Veja os confrontos do time alviverde
- Red Bull Bragantino – casa
- Santos – fora
- Remo – casa
- Cruzeiro – fora
- Flamengo – casa
- Chapecoense – fora
- Coritiba – casa
Porém, as competições paralelas ao Brasileirão ainda podem afetar a disputa pelo título. Neste meio de semana, as equipes voltam sua atenção para a Libertadores, quando brigam por uma vaga na final do torneio. O Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã na quinta-feira, 22, às 21h30. Já o Palmeiras encara o Fluminense no Nubank Parque, na quarta-feira (21) às 21h30.
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