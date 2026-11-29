Campeão! Flamengo fica no 2 x 2 e leva o Brasileirão
O Flamengo é campeão do Brasileirão. Coritiba x Flamengo terminou 2 a 2, neste domingo (29), no Couto Pereira, em Curitiba.
Com o empate, o Coritiba tem 46 pontos. O Flamengo chega a 81 pontos.
O placar foi aberto aos 19 minutos do primeiro tempo: Josué marcou para o Coritiba, após assistência de Bruno Melo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Pedro deixou tudo igual em cobrança de pênalti.
Samuel Lino, que tinha entrado 18 minutos antes, pôs o Flamengo na frente aos 18 minutos do segundo tempo, com assistência de Jorginho: 2 a 1. A resposta foi rápida: Tinga empatou aos 20, após assistência de Josué.
Foram 19 finalizações do Flamengo, contra 16 do Coritiba. No alvo, foram 7 de cada lado. O Flamengo ficou com a bola em 64% do tempo.
Josué saiu de campo com um gol e uma assistência.
O Coritiba enfrenta o Palmeiras na quarta-feira (2/12). O Flamengo volta a campo na quarta-feira (2/12), contra a Chapecoense.
Ficha do jogo
- Placar: Coritiba 2 x 2 Flamengo
- Gols: Josué (19', Coritiba); Pedro (45+3', Flamengo, pênalti); Samuel Lino (63', Flamengo); Tinga (65', Coritiba)
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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