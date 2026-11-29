O Coritiba soma 45 pontos; o Flamengo tem 80

Com início às 16h (de Brasília) neste domingo (29), Coritiba x Flamengo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Faltando duas rodadas, o Flamengo soma 80 pontos e tem 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Já campeão do Brasileirão, o Flamengo cumpre tabela neste domingo (29).

O Coritiba entra em campo como 12º colocado, com 45 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Bahia. Nas últimas cinco partidas pela competição, são duas vitórias e três derrotas.

Com 80 pontos, o Flamengo é o 1º colocado da competição, na zona de classificação para a Libertadores. Em seu jogo mais recente, a equipe empatou com o Palmeiras em 1 a 1. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram quatro vitórias e um empate.

No jogo mais recente entre os times, em 30/05/2026, o Flamengo ganhou por 3 a 0.

Onde assistir Coritiba x Flamengo ao vivo

Coritiba x Flamengo será transmitido por Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Coritiba x Flamengo

A bola rola às 16h (de Brasília) neste domingo (29), 29/11/2026, no Couto Pereira, em Curitiba.

Escalações de Coritiba x Flamengo

As escalações oficiais de Coritiba e Flamengo costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 16h (de Brasília)

29/11/2026, às 16h (de Brasília) Local: Couto Pereira, em Curitiba

Couto Pereira, em Curitiba Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho Transmissão: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.