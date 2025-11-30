Saiba quando e contra quem o Flamengo estreia na Copa Intercontinental

Mengão se classificou para a competição internacional após conquistar o tetracampeonato da Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado (29), em Lima

Gilvan de Souza/Flamengo Jogadores do Flamengo comemoram a conquista do tetra da Libertadores



Campeão da Libertadores pela quarta vez, o Flamengo já tem novo desafio pela frente: a disputa da Copa Intercontinental 2025, torneio que substitui desde o ano passado o antigo Mundial de Clubes anual. A participação rubro-negra começa no dia 10 de dezembro, no Catar, contra o Cruz Azul, do México, no chamado Dérbi das Américas.

A classificação veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste sábado (29), em Lima, que tornou o clube o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. O gol decisivo foi marcado por Danilo, de cabeça, após escanteio cobrado por Arrascaeta no segundo tempo.

A estreia no Intercontinental acontecerá apenas três dias depois da última rodada do Brasileirão, marcada para 7 de dezembro. Por isso, a delegação rubro-negra chegará ao Catar no dia 8, com pouco tempo de preparação.

O Cruz Azul conquistou a vaga como campeão da Champions League da Concacaf e venceu o Vancouver Whitecaps na final continental. O confronto será disputado no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan. Se avançar, o Flamengo enfrenta o Pyramids, do Egito, campeão africano, no dia 13 de dezembro, também no Catar, em duelo válido pela Challenger Cup. A equipe egípcia superou o Auckland City na primeira fase.

O vencedor dessa partida disputa a final da Copa Intercontinental no dia 17 de dezembro, diante do PSG, atual campeão europeu da Champions League e já classificado diretamente para a decisão.

Calendário rubro-negro na Copa Intercontinental 2025

• 10/12 – Flamengo x Cruz Azul (Dérbi das Américas)

• 13/12 – Vencedor x Pyramids (Challenger Cup)

• 17/12 – Final contra o PSG

O novo formato do torneio divide as chaves entre continentes: de um lado, América do Sul e Concacaf; do outro, clubes da Ásia, África e Oceania. Os campeões desses grupos duelam pelo título diante do representante europeu. A participação rubro-negra coroará a temporada marcada pela conquista da Libertadores e reforça o protagonismo recente do clube em competições internacionais.

