Neymar faz ‘2’ com a mão após votar nas eleições em Santos; veja vídeo

Jogador foi às urnas perto do fim do prazo, vestindo a camisa do Santos, e publicou o momento nas redes sociais

Apesar do comentário, a presença do atacante provocou aglomeração, e Neymar foi abordado por fãs que pediram autógrafos na saída.

Neymar Jr. deixou para votar perto do encerramento do primeiro turno das eleições deste domingo (4). O atacante do Santos chegou à seção eleitoral por volta das 16h30, em Santos, no litoral paulista, e brincou nas redes sociais com o horário escolhido para comparecer às urnas. “Vim no melhor horário, quatro e meia da tarde, camisa do Peixão”, afirmou Neymar, que vestia uma camisa do Santos.

O jogador estava acompanhado de um amigo. Ao registrar o caminho até a votação, Neymar afirmou inicialmente que havia encontrado pouca movimentação no local. “Vim votar e não tinha ninguém”, disse. Depois de votar, voltou a brincar: “Como eu falei, não tinha ninguém. Muito tranquilo votar”.

Apesar do comentário, a presença do atacante provocou aglomeração, e Neymar foi abordado por fãs que pediram autógrafos na saída.

Gesto é associado a Flávio Bolsonaro

Em um dos vídeos publicados, Neymar fez o número dois com os dedos, gesto repetido pelo amigo que o acompanhava. A sinalização foi interpretada como uma referência ao número de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência, que tem o número 22 na urna.

“Fizemos o papel de cidadão brasileiro”, afirmou o amigo do atacante. “Tamo junto”, respondeu Neymar. O acompanhante também apareceu usando um adesivo de apoio a Tenente Coimbra, candidato do PL a deputado estadual por São Paulo.

Neymar já havia manifestado apoio à família Bolsonaro em eleições anteriores. Em 2022, o jogador declarou voto no então presidente Jair Bolsonaro durante a disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e participou de mobilizações nas redes sociais em favor da candidatura do ex-presidente.

A votação do primeiro turno foi encerrada às 17h, pelo horário de Brasília, meia hora depois da chegada de Neymar à seção eleitoral.

Veja o vídeo: