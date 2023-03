São Paulo vai ‘salvar’ o Santos no Paulistão? Relembre casos em que clubes ajudaram rivais

Para avançar às quartas de final do Estadual, o Alvinegro Praiano precisa ganhar do Ituano e torcer a favor do Tricolor

Ivan Storti / Santos FC Thiago Ribeiro, ex-Santos, já ajudou o Palmeiras a ficar na Série A do Brasileirão



O Santos pode não se classificar ao mata-mata do Campeonato Paulista pela terceira edição consecutiva. Terceiro colocado do Grupo A, o Peixe precisa ganhar do Ituano, no Novelli Júnior, pela última rodada. Porém, uma vitória não basta para time treinado por Odair Hellmann. Para avançar às quartas de final do estadual, o Alvinegro Praiano também terá que torcer para o São Paulo não ser derrotado pelo Botafogo-SP, em Ribeirão Preto – os dois jogos do interior acontecem às 16 horas (de Brasília) deste domingo, 5. Pesa a favor dos santistas que o Tricolor paulista entre em campo apenas para cumprir tabela, já que busca um triunfo para garantir a liderança na chave B. Além disso, é preciso lembrar que ver um clube sendo herói do rival não seria inédito no futebol brasileiro. Abaixo, relembre algumas histórias similares.

Santos livrou o Palmeiras da terceira queda no Brasileirão em 2014

Logo após retornar da Série B, o Palmeiras ficou perto de cair no Brasileirão pela terceira vez em 2014. Na última rodada do torneio nacional, o Verdão entrou em campo com apenas 2 pontos a mais que o Vitória, time que abria a zona de rebaixamento. Apesar de depender de si, o Alviverde ficou no 1 a 1 com o Athletico-PR e passou um grande sufoco. Graças ao Santos, que ganhou dos baianos por 1 a 0 com gol de Thiago Ribeiro no fim, os palmeirenses evitaram o novo descenso. Um triunfo do Leão da Barra colocaria os paulistas na 2ª divisão novamente.

São Paulo salvou o Corinthians do rebaixamento no Estadual de 2004

Uma das histórias mais conhecidas remete ao Campeonato Paulista de 2004. Na ocasião, o Corinthians fez péssima campanha e chegou à última rodada com possibilidade real de ser rebaixado para a Série A2. Após ser derrotado pela Portuguesa, o Timão ficou dependendo do São Paulo, que enfrentaria o Juventus. Caso o Tricolor fosse derrotado, a queda do rival alvinegro seria decretada. Ainda assim, mesmo sem muitas ambições no torneio, o conjunto são-paulino ganhou por 2 a 1 com dois gols do atacante Grafite, selando o descenso da equipe da Mooca.

Corinthians agradeceu Palmeiras por título do Paulista em 1988

O Corinthians foi campeão Paulista em 1988 ao bater o Guarani nas finais. Antes disso, porém, o Timão contou com uma bela ajuda do rival Palmeiras para chegar às decisões. Na segunda fase do Estadual, o Timão chegou à última rodada precisando ganhar do Santos, além de contar com uma derrota do São Paulo no Choque-Rei – as partidas aconteceram simultaneamente. O time do Parque São Jorge fazia sua parte e ganhava dos santistas por 2 a 0, mas assistia o Tricolor empatar com o Verdão em 0 a 0 no outro duelo. Já no fim, os palmeirenses marcaram no Morumbi e conseguiram um triunfo fundamental para o Alvinegro. Neste momento, o placar eletrônico do Pacaembu anunciou o gol, fazendo parte da torcida corintiana presente nas arquibancadas gritar o nome do rival: “Palmeiras, Palmeiras”.