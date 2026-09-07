Conferência da Jovem Pan encontrou informações corretas sobre obesidade, Bolsa Família e feminicídios; candidato também errou ao falar sobre compra de livros em Lagoa Santa

Em sabatina da Jovem Pan, Cury acerta dados sociais, mas erra ao citar reincidência e endividamento

Durante sabatina no Jornal da Manhã nesta segunda-feira (7), o candidato do Avante à Presidência, Augusto Cury, acertou ao apresentar alguns indicadores sociais, mas cometeu erros ao citar dados sobre reincidência criminal, endividamento das famílias e o funcionamento do Bolsa Família.

A conferência das afirmações encontrou informações corretas sobre obesidade, educação profissional, feminicídios e número de beneficiários do Bolsa Família, mas identificou divergências em declarações feitas pelo candidato.

Um dos erros ocorreu quando Cury falou sobre a reincidência de pessoas que deixam o sistema prisional.

“Você tem ideia de quantas pessoas voltam no crime no Brasil? […] De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, de cada 10, volta 7”, afirmou.

O percentual atribuído ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não corresponde ao levantamento da instituição. Estudo feito pelo Conselho a partir de ações penais de mais de 82 mil adultos encontrou taxa de reincidência de 42,5%, considerando pessoas que voltaram a ser condenadas. Entre adolescentes, o índice identificado foi de 22,9%.

Livros em Lagoa Santa

Cury também contestou uma informação apresentada durante a sabatina sobre compras realizadas pela Prefeitura de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 2015 e 2016.

Ao ser questionado sobre a aquisição de material do Programa Escola da Inteligência, o candidato afirmou que não se tratava de livros.

“Não, não foram livros. É metodologia isso daí, entendeu?”, disse. Posteriormente, Cury afirmou que o material era composto por apostilas que integravam uma metodologia de educação socioemocional.

Os documentos oficiais da Prefeitura de Lagoa Santa, porém, classificam expressamente os materiais como livros. O contrato de 2015 define o objeto da contratação como a aquisição de material didático do Programa Escola da Inteligência “composto por um kit de livros didáticos”, desenvolvido a partir da metodologia idealizada por Augusto Cury.

O candidato estava correto ao afirmar que os livros faziam parte de uma metodologia mais ampla e que a contratação foi realizada por meio de uma distribuidora. A negativa de que tenham sido adquiridos livros, no entanto, não corresponde à descrição presente nos contratos municipais.

Famílias endividadas

Outro erro ocorreu na reta final da entrevista, quando Cury falou sobre o endividamento dos brasileiros.

“Eu lamento que haja 82 milhões de famílias que estão endividadas”, declarou.

O candidato confundiu o percentual do indicador com um número absoluto. A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostrou que 82% das famílias brasileiras estavam endividadas em julho de 2026.

O próprio Cury havia apresentado o dado corretamente alguns minutos antes da sabatina, quando afirmou que “82% das famílias estão endividadas”.

Bolsa Família

Cury também apresentou uma informação incorreta ao responder sobre a possibilidade de beneficiários do Bolsa Família conseguirem emprego sem perder imediatamente o auxílio.

Questionado se essa transição já existia, o candidato respondeu: “Ela existe na teoria, na prática ela não existe”.

A chamada Regra de Proteção existe e é aplicada na prática. Pelas regras atuais do programa, famílias que apresentam aumento de renda podem continuar recebendo parte do Bolsa Família durante um período de transição, desde que atendam aos limites estabelecidos.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, mais de 140 mil novas famílias ingressaram na Regra de Proteção apenas em junho de 2026. A regra permite, em determinadas situações, que a família continue recebendo 50% do benefício depois do aumento da renda.

Informações corretas

Em outros momentos da sabatina, Cury apresentou números compatíveis com os levantamentos disponíveis.

Ao falar sobre o Bolsa Família, o candidato afirmou que o programa atende entre 19 milhões e 20 milhões de famílias. O dado está correto. Em agosto deste ano, cerca de 19,3 milhões de famílias recebiam o benefício, segundo a Caixa Econômica Federal.

Cury também afirmou que aproximadamente 25% da população sofre de obesidade. O Vigitel, levantamento do Ministério da Saúde realizado nas capitais e no Distrito Federal, apontou prevalência de obesidade de 25,7% entre adultos em 2024.

Na área da educação, o candidato disse que cerca de 21% dos jovens do ensino médio estão na educação técnica. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que, em 2025, 20,1% dos estudantes do ensino médio da rede pública estavam matriculados na educação profissional e tecnológica, percentual próximo ao citado por Cury.

O candidato também acertou ao mencionar 1.571 feminicídios registrados em 2025. O número consta do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O total representa média de 4,3 vítimas por dia.

Durante a sabatina, Cury utilizou os indicadores principalmente para defender mudanças nas políticas de educação, segurança pública, saúde e assistência social. O candidato também apresentou propostas de reforma do sistema político, redução da maioridade penal, ampliação da telemedicina e incentivo ao empreendedorismo.