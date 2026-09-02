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Jovem de 18 anos é preso suspeito de planejar sequestro de Mbappé pelo Snapchat

Atacante foi listado como um dos principais alvos da perigosa gangue francesa. As informações são do jornal Le Parisien

Estadão Conteúdo

Mbappé
Kylian Mbappé é dúvida para o jogo do PSG contra a Atalanta, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa Yoan Valat/EFE

Um homem de 18 anos, identificado como Clément L, foi preso como suspeito de planejar o sequestro do astro do Real Madrid, Kyllian Mbappé. O atacante foi listado como um dos principais alvos da perigosa gangue francesa. As informações são do jornal Le Parisien.

De acordo com o noticioso, o indivíduo em questão é também conhecido por “Lester Z” e já está preso por roubo à mão armada e exploração sexual. Durante o seu encarceramento, as autoridades descobriram que ele tinha uma lista com 26 nomes como potenciais alvos. Nesta relação constam celebridades do futebol, rappers e empresários de prestígio.

A descoberta ocorreu durante investigação sobre uma série de crimes violentos ocorridos entre os meses de abril e agosto na região de Neuilly-sur-Seine. O suspeito foi preso após um assalto a uma loja de relógios no mês passado.

O celular apreendido com o suspeito tinha uma lista com endereços de cantores, jogadores e celebridades. Para as autoridades francesas, o camisa 10 do Real Madrid estava na mira da quadrilha, que pretendia abordar o atleta quando ele visitasse Paris.

Clement L. está em prisão preventiva e isolado. Ao ser interrogado, ele disse estar ciente da ilegalidade de seus atos. No entanto, negou ser o mandante de todas os crimes praticados. Ainda segundo a reportagem, mesmo estando preso, ele comandava as ações da quadrilha.

Segundo as investigações, de sua cela, na prisão de Villepint (Seine-Saint-Dennis), Clement L. dava ordens via Snapchat usando o pseudônimo “Lester Z”. Os endereços dos alvos em potencial foram extraídos de seus dois celulares.

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