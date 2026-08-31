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Jovem Pan suspende sabatina com Renan Santos após decisão do TSE

Entrevista estava marcada para a manhã desta terça-feira (1º)

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Carreata com Renan Santos em SP
Jovem Pan suspende sabatina com Renan Santos após decisão do TSE WAGNER ORIGENES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O GRUPO JOVEM PAN informa que, ao tomar conhecimento da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do processo 0601415-52.2026.6.00.0000, cujo objeto versa sobre o registro da Candidatura de RENAN ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, para o Cargo de Presidente da República, pelo Partido Missão, suspendeu a realização da SABATINA com referido candidato, que estava programada para acontecer nesta terça-feira, dia 01 de setembro, com início as 8 horas da manhã, no Jornal da Manhã.

Referida data havia sido definida através de sorteio, com a presença das assessorias das Campanhas para Presidente.

O Ministro Dias Toffoli assim decidiu:

Ante o exposto, no exercício do poder geral de cautela, determino, até ulterior decisão nestes autos:

a) a suspensão da realização de propaganda eleitoral da chapa majoritária do MISSÃO por meio de quaisquer endereço eletrônico de sítio, blog, rede social, sítio de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas não informados tempestivamente à Justiça Eleitoral;

b) a suspensão de repasses de recursos do FEFC à chapa majoritária e da realização de gastos com eventuais recursos já repassados;

c) a suspensão do direito de participar de debates em rádio, televisão,

podcasts ou quaisquer outros meios de comunicação

Com efeito, o Grupo Jovem Pan esclarece que continuará acompanhando as decisões referentes ao referido Processo sendo certo que, na hipótese de modificação, total ou parcial da respeitável decisão: (i) até as 21 horas de

hoje, 31 de agosto, a Sabatina será mantida para amanhã, dia 01 de setembro; (ii) caso não tenha uma nova decisão até as 21 horas do dia 31 de agosto, uma nova data será definida com a assessoria do Candidato RENAN ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS para que possa participar de referida SABATINA.

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