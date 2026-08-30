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Mega-Sena: prêmio de R$ 30 milhões será sorteado neste domingo

No último concurso, foram sorteados os números   11 - 14 - 30 - 38 - 49 - 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Agência Brasil

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mega-sena DAVI CORRÊA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Mega-Sena sorteia neste domingo (30) prêmio estimado em R$ 30 milhões. As seis dezenas do concurso 3.051 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podiam ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (29) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números   11 – 14 – 30 – 38 – 49 – 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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