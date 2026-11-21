Antes da guerra no Oriente Médio, desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em fevereiro, cerca de um quinto do petróleo e do gás natural comercializados no mundo transitava por esse estreito

Esta imagem mostra navios navegando perto do Estreito de Ormuz, ao largo da costa leste dos Emirados Árabes Unidos, em Khor Fakkan, em 13 de julho de 2026.

Dois petroleiros foram atacados neste sábado (21) no Estreito de Ormuz, epicentro das tensões entre Irã e Estados Unidos, informou a agência marítima britânica UKMTO.

“Um petroleiro que navegava em direção à saída do Estreito de Ormuz foi atingido na popa por um projétil de origem desconhecida. Até o momento, não há registro de vítimas”, informou a agência, acrescentando que um segundo navio foi atingido na casa de máquinas.

Antes da guerra no Oriente Médio, desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em fevereiro, cerca de um quinto do petróleo e do gás natural comercializados no mundo transitava por esse estreito.

Desde então, o Irã restringiu a passagem por essa rota marítima estratégica e ataca embarcações que tentam atravessá-la sem sua autorização.

Em resposta, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos e mobilizam navios de guerra para escoltar petroleiros que cruzam o estreito.