Agência do Reino Unido relata ataques contra dois petroleiros no Estreito de Ormuz
Dois petroleiros foram atacados neste sábado (21) no Estreito de Ormuz, epicentro das tensões entre Irã e Estados Unidos, informou a agência marítima britânica UKMTO.
“Um petroleiro que navegava em direção à saída do Estreito de Ormuz foi atingido na popa por um projétil de origem desconhecida. Até o momento, não há registro de vítimas”, informou a agência, acrescentando que um segundo navio foi atingido na casa de máquinas.
Antes da guerra no Oriente Médio, desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em fevereiro, cerca de um quinto do petróleo e do gás natural comercializados no mundo transitava por esse estreito.
Desde então, o Irã restringiu a passagem por essa rota marítima estratégica e ataca embarcações que tentam atravessá-la sem sua autorização.
Em resposta, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos e mobilizam navios de guerra para escoltar petroleiros que cruzam o estreito.
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