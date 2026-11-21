Os incidentes foram noticiados inicialmente pela NBC News e pela CNN, respectivamente

Hackers atacam Departamento de Agricultura dos EUA e o FBI

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e o FBI foram alvo de ataques cibernéticos, informou a imprensa americana na sexta-feira (20), em meio ao aumento das preocupações com uma série de falhas tecnológicas que atingem instituições estratégicas do país.

Os incidentes foram noticiados inicialmente pela NBC News e pela CNN, respectivamente. Ainda não está claro se os casos estão relacionados nem quem são os responsáveis pelos ataques.

Nas últimas semanas, grandes interrupções tecnológicas afetaram os setores de transporte, comunicações e comércio eletrônico para milhares de usuários em todo os Estados Unidos. Uma rede ultrassecreta da Agência de Segurança Nacional (NSA) também foi atingida.

O presidente Donald Trump pediu à população que “relaxe”, enquanto as autoridades afirmam que os incidentes não estariam relacionados a atividades criminosas.

O USDA informou a seus funcionários que um sistema utilizado para facilitar pagamentos a agricultores foi alvo de um ataque digital, informou a NBC News na sexta-feira, citando dois ex-funcionários.

Segundo essas fontes, os hackers poderiam utilizar o sistema de pagamentos como uma porta de entrada para acessar informações mais sensíveis.

O Departamento de Agricultura lida com “uma série de questões biológicas preocupantes” e, “se um adversário ou concorrente tivesse acesso a essas informações (…), poderia usar nossas próprias pesquisas contra nós”, declarou um dos ex-funcionários.

Já a CNN informou na sexta-feira que o FBI foi alvo de um ataque hacker pela segunda vez desde setembro.

A agência federal investigava uma invasão ao Centro Nacional de Informações Criminais (NCIC) por supostos cibercriminosos, relatou a emissora, que citou duas pessoas familiarizadas com o caso.

O NCIC mantém um banco de dados nacional de informações criminais que conecta forças de segurança federais, estaduais e locais.

“Todos os dias, agentes em todo o país dependem do NCIC para identificar foragidos procurados (…) e acessar informações que podem afetar diretamente a segurança dos agentes e do público”, afirmou um ex-funcionário do FBI à CNN.

A Casa Branca demitiu nesta semana seu chefe de cibersegurança, Sean Cairncross, à medida que aumentam as críticas sobre a sucessão de incidentes significativos envolvendo os serviços tecnológicos do país.