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Alemanha investiga jovens suspeitos de usar robô para assediar adolescente

Dois jovens, de 16 e 19 anos, são suspeitos de utilizar o dispositivo para tocar a vítima e transmitir a ação ao vivo nas redes sociais

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Alemanha investiga jovens suspeitos de usar robô para assediar adolescente
Alemanha investiga suposto caso de assédio sexual cometido por um robô Reprodução/Polizei NRW K

A polícia da Alemanha investiga dois jovens, de 16 e 19 anos, suspeitos de utilizar um robô humanoide para assediar sexualmente uma adolescente de 16 anos na cidade de Colônia, no oeste do país. Segundo as autoridades, os suspeitos também teriam filmado e transmitido a ação ao vivo nas redes sociais. O caso foi divulgado nesta segunda-feira (12).

O episódio ocorreu na noite de sábado (10), quando a adolescente estava acompanhada de duas amigas. De acordo com a polícia, um robô de aproximadamente 1,2 metros de altura, nas cores vermelha e dourada, aproximou-se da jovem e teria tocado suas nádegas.

O dispositivo pertenceria ao suspeito de 16 anos. Conforme o comunicado das autoridades, ele e o jovem de 19 anos teriam registrado a ação em vídeo, transmitido as imagens ao vivo e feito comentários sobre o ocorrido.

Vídeo nas redes

Um vídeo que circula no TikTok mostra o robô humanoide ao lado de dois homens. Nas imagens, o dispositivo se aproxima de uma adolescente e encosta nela, que reage com gritos e se afasta.

Durante as diligências, os policiais localizaram o robô no porta-malas de um carro. Os investigadores suspeitam que o proprietário tenha escondido o equipamento no veículo após o episódio.

O robô e dois celulares pertencentes aos suspeitos foram apreendidos para análise. A polícia alemã continua investigando as circunstâncias do caso e a participação de cada um dos envolvidos.

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