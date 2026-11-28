EUA negam cobrança de ‘pedágio’ em Ormuz e roubo de 2 petroleiros do Irã

Entretanto, a Centcom garantiu que as forças americanas e seus parceiros 'controlam, sim' a referida passagem marítima

Horas antes, o comando americano revelou que neutralizou um navio mercante no golfo de Omã

O Exército dos Estados Unidos negou nesta sexta-feira (27) que esteja cobrando US$ 2,5 milhões de navios comerciais para que possam passar pelo estreito de Ormuz e que tenha roubado dois petroleiros do Irã, ao contrário das acusações feitas pelo comandante da Força Naval da República Islâmica, Shahram Irani.

O Comando Central do Exército dos Estados Unidos (Centcom), com sede na Flórida, afirmou em um comunicado que “não existe nenhum pedágio para as embarcações em trânsito” pelo estreito de Ormuz, embora tenha garantido que as forças americanas e seus parceiros “controlam, sim” a referida passagem marítima, fundamental para o transporte de petróleo.

“Os esforços do Centcom restabeleceram a liberdade de navegação na via marítima internacional. Milhares de embarcações e bilhões de barris de petróleo bruto transitaram pelo estreito de maneira livre e segura sob proteção americana, apesar da agressão injustificada do Irã”, destacou.

O órgão respondeu assim a declarações feitas horas antes por Irani e negou que militares dos EUA tenham roubado dois petroleiros do Irã que, segundo o comandante iraniano, foram recuperados depois por agentes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI) enquanto militares americanos dormiam.

“O Irã já não conta com uma Marinha. Toda a situação descrita pelo comandante militar iraniano é outra mentira fabricada”, sustentou o Centcom.

Horas antes, o comando americano revelou que neutralizou um navio mercante no golfo de Omã depois que sua tripulação tentou romper o bloqueio naval ao Irã.

Segundo o comunicado, um avião militar americano lançou munições de precisão que atingiram a popa do graneleiro M/V Pacific Archer, com bandeira de Palau. O navio ficou sem propulsão e a tripulação civil saiu ilesa.

O ocorrido reflete a persistência das tensões no estreito de Ormuz, por onde transitava um quinto do petróleo bruto global antes da guerra, já que a Guarda Revolucionária iraniana anunciou na quarta-feira que dois petroleiros pegaram fogo após colidirem com minas marítimas ao tentarem passar por uma rota não autorizada.

O Exército iraniano ordenou na terça-feira à Marinha endurecer o bloqueio do estreito até que Washington cumpra suas exigências.

Os Estados Unidos, que não aceitaram as propostas iranianas, apesar da mediação do Paquistão e do Catar, intensificaram as sanções, o bloqueio naval e as restrições comerciais, e o Irã elevou nas últimas semanas seus ataques contra as embarcações que tentam cruzar o estreito.