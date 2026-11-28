Milei diz não ter ‘nenhum interesse’ em ser convidado para a posse de Lula

O argentino afirmou que, apesar das rusgas com o petista, a relação comercial da Argentina e do Brasil 'está intacta'

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse não ter “nenhum interesse” em ser convidado para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A solenidade que marca o início do quarto mandato do petista está marcada para 5 de janeiro.

Em entrevista ao jornalista Andrés Oppenheimer, da CNN en español, Milei contou que, até o momento, não foi convidado para a posse de Lula. Sobre as rusgas com o chefe do Executivo, o líder argentino afirmou que a “diferença” é que o petista e seus ministros o “insultaram”.

Sem apresentar provas, Milei afirmou que Lula “financiou uma campanha negativa em 2023”, ano em que o argentino foi eleito em disputa contra o ex-ministro da Economia da Argentina Sergio Massa.

O mandatário argentino disse que aliados do petista foram à Argentina para “tumultuar” as eleições do país. No início de novembro, o deputado federal André Janones (Rede-MG) se reuniu com Massa e a ex-presidente argentina Cristina Kirchner para apresentar estratégias de mobilização política e digital contra Milei. Ambos são cotados para representar o peronismo na disputa à Casa Rosada em 2027.

Milei também voltou a chamar Lula de “corrupto”, “ladrão” e “presidiário”. Disse que “não mente” ao classificar o chefe do Executivo dessa maneira. “Ele saiu da prisão não porque se provou inocente, mas por um recurso administrativo. Portanto, em nenhum momento eu o insultei”, acrescentou.

Em 15 de abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba depois de considerar suspeita a atuação do então juiz Sergio Moro no processo que condenou Lula. A ação também foi encaminhada à 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, onde foi arquivada após manifestação da Procuradoria da República do Distrito Federal (PR/DF), que indicou fim do prazo de punição dos supostos crimes cometidos pelo petista.

Perguntado se a relação entre Argentina e Brasil poderia ser retomada, o líder argentino afirmou que, comercialmente, “está intacta”. Em 4 de agosto, Brasília rebaixou os laços diplomáticos com Buenos Aires. A decisão se deu depois de Milei continuar a criticar Lula.