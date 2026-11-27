Socialista tenta mobilizar eleitores antes da votação de domingo (29); conservadores podem depender do apoio do Vox para formar governo

Sánchez encerrará sua campanha em Madri, enquanto Feijóo fará seu último comício em Sevilha, na Andaluzia.

A Espanha chega nesta sexta-feira (27) ao último dia de campanha das eleições legislativas antecipadas, com o primeiro-ministro Pedro Sánchez tentando reduzir a vantagem da oposição conservadora nas pesquisas de intenção de voto. Os espanhóis irão às urnas neste domingo (29) para definir a composição do Parlamento, em uma disputa que pode encerrar mais de oito anos de governo socialista.

O Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, aparece à frente do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) nos levantamentos eleitorais, embora a diferença entre as duas legendas tenha diminuído nas últimas semanas. Sem indicação de que os conservadores conseguirão alcançar a maioria absoluta, o partido de extrema direita Vox pode assumir um papel decisivo nas negociações para a formação do próximo governo.

Caso a legenda integre o Executivo nacional, será a primeira participação da extrema direita no governo espanhol desde a morte do ditador Francisco Franco, em 1975. PP e Vox já governam juntos em várias regiões do país.

O resultado da eleição na quarta maior economia da zona do euro será acompanhado de perto por outros governos europeus, especialmente diante da proximidade de disputas eleitorais na França, na Itália e na Polônia.

Disputa pelo eleitorado

Sánchez encerrará sua campanha em Madri, enquanto Feijóo fará seu último comício em Sevilha, na Andaluzia. O líder do Vox, Santiago Abascal, discursará em Valência. A mobilização dos eleitores que tradicionalmente se abstêm, sobretudo os de esquerda, é uma das prioridades dos socialistas nas últimas horas antes da votação.

No último debate televisionado, realizado na quinta-feira (26), Sánchez apresentou a eleição como uma escolha entre “dois caminhos muito diferentes”. O primeiro-ministro reivindicou os avanços sociais de sua gestão e afirmou que um governo formado pela direita e pela extrema direita representaria uma Espanha “de retrocesso, cortes e congelamento de salários”.

Feijóo concentrou suas críticas nos escândalos de corrupção envolvendo pessoas próximas ao governo e na condução da política econômica. “Sánchez não responde a nada. Só foge”, declarou o conservador.

Abascal, por sua vez, atribuiu à política migratória do governo socialista o agravamento dos problemas de acesso à moradia, da insegurança e da deterioração dos serviços públicos. A imigração tornou-se um dos principais temas da campanha, enquanto milhares de estrangeiros aguardam respostas aos pedidos apresentados no processo extraordinário de regularização promovido pelo governo.

Desgaste do governo

Aos 54 anos, Sánchez disputa a permanência no poder em meio a escândalos de corrupção envolvendo antigos colaboradores e integrantes de sua família. Embora tenha conquistado projeção internacional pelos embates com o presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o socialista enfrenta dificuldades para responder a questões domésticas, sobretudo ao encarecimento da habitação.

As eleições, inicialmente previstas para meados de 2027, foram antecipadas após o Congresso rejeitar um pacote de medidas apresentado pelo governo para enfrentar a crise imobiliária. A oposição também questiona a gestão socialista diante do aumento do custo de vida e da crise migratória registrada em julho em Ceuta, território espanhol no norte da África.

Outro ponto explorado pelos adversários de Sánchez é a infraestrutura ferroviária. Dois acidentes envolvendo trens de alta velocidade deixaram 115 mortos neste ano, levando a oposição a acusar o governo de insuficiência de investimentos no setor.

Feijóo, de 65 anos, tem recorrido à experiência de 13 anos à frente do governo regional da Galícia para apresentar sua candidatura como alternativa à administração socialista. O conservador promete encerrar a era Sánchez com “verdade, decência e gestão”.