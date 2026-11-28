Terremoto de magnitude 5 atinge o sul da Califórnia
Um terremoto de cinco graus na escala Richter atingiu neste sábado (28) o sul da Califórnia, segundo informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, sem que tenham sido relatados danos significativos nem ativado alerta de tsunami.
O tremor, seguido por várias réplicas mais fracas, ocorreu às 9h30 (horário local, 14h30 de Brasília) e teve epicentro próximo à costa da cidade de Manhattan Beach, cerca de 30 quilômetros ao sul de Los Angeles.
O epicentro foi localizado a cerca de 12,2 quilômetros de profundidade e, embora o sismo tenha sido sentido em uma ampla área da região, uma das mais populosas do país, a imprensa local não relatou danos importantes até o momento.
O tremor de hoje foi o mais recente de uma série de sismos de menor intensidade que atingiram a região nas últimas semanas.
Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, próximo ao epicentro foi sentido um abalo “moderado”, que, em geral, pode provocar a quebra de janelas ou louças, além da queda de objetos instáveis.
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