Após mais de cinco horas de debate, o projeto recebeu 43 votos a favor e 29 contra

O Senado da Argentina aprovou, nesta quinta-feira (26)o projeto de reforma eleitoral integral, que inclui a suspensão das eleições primárias de 2027. Após mais de cinco horas de debate, o projeto recebeu 43 votos a favor e 29 contra. Além da suspensão das primárias, o projeto prevê o impedimento às pessoas com condenação criminal por crimes de corrupção concorram a cargos públicos.

“Acredito que estamos votando por uma modernização significativa do sistema eleitoral. Podemos dizer que, em 2027, as pessoas votarão uma única vez, sem primárias, com cédula única e com candidatos sem antecedentes criminais. Isso será o melhor para a população”, afirmou a senadora Patrícia Bullrich, aliada e ex-ministra da Segurança do governo de Javier Milei.

A medida é vista como positiva para o governo de Milei, já que as primárias são um indicador importante para a eleição geral e uma possível derrota ao governo poderia derrubar o peso e diminuir a força do atual presidente.