André Esteves, do BTG Pactual, participa de reunião com Trump em Washington

Encontro aconteceu no sábado e ocorre antes de jantar do banqueiro com Lula e em meio à retomada das negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos

O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, se reuniu no sábado (29) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington. O encontro durou cerca de 45 minutos. A informação foi publicada pelo Metrópoles e confirmado pela Jovem Pan.

A reunião ocorreu semanas depois de uma conversa por telefone entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e em meio à preparação de uma nova rodada de negociações comerciais entre os dois governos.

A movimentação ocorre enquanto o governo brasileiro mantém na mesa a possibilidade de aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica. Os procedimentos formais já foram abertos, mas integrantes do setor privado defendem que uma eventual resposta brasileira não utilize o mecanismo.

Esteves está entre os empresários brasileiros que mantêm interlocução nos bastidores de Washington com integrantes do governo Trump. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, da J&F, também têm participado desse tipo de articulação.

Nesta segunda-feira (31), Esteves e outros banqueiros e empresários serão recebidos por Lula no Palácio da Alvorada.

O encontro com o presidente brasileiro ocorre depois de representantes do setor financeiro terem se reunido reservadamente, em São Paulo, com o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro.