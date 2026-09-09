Centcom nega ataque do Irã a dois navios e diz ter destruído 10 petroleiros

Guarda Revolucionária havia afirmado ter alvejado dois navios americanos e oito petroleiros no Golfo Pérsico, além de outras dez embarcações que tentavam atravessar uma área considerada "proibida e insegura" no Estreito de Ormuz.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) negou nesta quarta-feira (9) que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) tenha atingido dois destróieres da Marinha americana no Oriente Médio e afirmou que todas as tentativas de ataque iranianas fracassaram.

Em publicação no X, o Centcom classificou como “completamente falsa” a alegação de Teerã. “Nenhum navio de guerra da Marinha dos EUA foi atingido. Todos os ataques tentados pela Guarda Revolucionária fracassaram”, afirmou.

O comando militar acrescentou que forças americanas destruíram dez petroleiros iranianos apenas na última semana. Segundo o Centcom, as embarcações integravam uma rede clandestina multibilionária usada para financiar a Guarda Revolucionária. “O Irã não consegue defendê-los”, declarou.

A Guarda Revolucionária havia afirmado ter alvejado dois navios americanos e oito petroleiros no Golfo Pérsico, além de outras dez embarcações que tentavam atravessar uma área considerada “proibida e insegura” no Estreito de Ormuz.

Na terça-feira (8), o Centcom havia informado a destruição de cinco petroleiros iranianos e dito que um navio de guerra americano escapou de dois ataques com mísseis balísticos nos dois dias anteriores, sem registro de vítimas.