Vítimas e os intoxicados são da subdivisão de Chakpikarong e de áreas vizinhas de Chandel

Ao menos 16 pessoas morreram e cerca de 600 foram hospitalizadas desde quarta-feira após consumirem álcool supostamente adulterado no distrito de Chandel, no estado de Manipur, no nordeste da Índia, segundo informou em entrevista coletiva neste fim de semana o comissário estadual de Impostos Especiais, Hungyo Worshang.

“O número acumulado de mortos no distrito de Chandel é de 16. Além disso, quase 600 pessoas estão recebendo tratamento em vários hospitais privados e públicos”, declarou Worshang, após a confirmação de três novas mortes no sábado.

As vítimas e os intoxicados são da subdivisão de Chakpikarong e de áreas vizinhas de Chandel. As autoridades detiveram seis pessoas por suposto envolvimento no fornecimento da bebida ilegal.

“Prendemos seis pessoas em relação ao caso. Também estamos tentando rastrear a origem da bebida”, acrescentou o funcionário.

Por sua vez, o chefe de governo de Manipur, Khemchand Yumnam, visitou na sexta-feira os afetados internados nos hospitais Shija e Babina e garantiu que o Executivo estadual abrirá uma investigação para punir os culpados. A venda de álcool ilegal e adulterado provoca incidentes semelhantes com relativa frequência na Índia, ocorrendo sobretudo em zonas rurais ou nas áreas mais carentes das cidades devido ao baixo preço da bebida.

Em setembro, ao menos 19 pessoas morreram em dois episódios relacionados ao consumo de álcool supostamente adulterado em Nagaland, um estado do nordeste indiano onde a venda e o consumo de bebidas alcoólicas são proibidos há mais de três décadas.