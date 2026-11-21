As autoridades iranianas já haviam anunciado medidas semelhantes nos últimos anos devido à escassez de combustível nas usinas

Bandeira do Irã tremula em um mastro alto sobre arranha-céus no norte de Teerã, em 12 de maio de 2026

O Irã vai racionar a eletricidade devido à escassez de energia, agravada pelos danos sofridos pela infraestrutura durante a guerra no Oriente Médio, informou neste sábado (21) um veículo de comunicação estatal, citando uma autoridade de alto escalão.

“Levando em conta as condições específicas de abastecimento de combustível do país, o setor elétrico será obrigado a impor restrições ao fornecimento a partir de domingo”, informou Mohamad Allahdad, diretor da companhia nacional de eletricidade, citado pela televisão estatal.

As autoridades iranianas já haviam anunciado medidas semelhantes nos últimos anos devido à escassez de combustível nas usinas.

“A duração dessas restrições será variável, mas deverá ser de duas horas em dois dias, ou de no máximo duas horas por dia”, explicou o dirigente neste sábado.

O Irã possui algumas das maiores reservas de gás e petróleo do mundo.

No entanto, sua rede elétrica sofre com a falta de investimentos em infraestrutura, devido especialmente às sanções ocidentais impostas há décadas.

Neste sábado, o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, afirmou que os ataques americanos e israelenses contra a infraestrutura energética do país “agravaram” a escassez de energia.

“Devemos, portanto, esperar dificuldades neste inverno”, afirmou, citado pela agência Isna.

O Irã costuma alegar condições meteorológicas extremas e escassez de combustível para conceder folgas a funcionários públicos e suspender serviços públicos.

Os repetidos cortes de energia provocaram a indignação da população nos últimos anos.