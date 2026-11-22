A ausência gerou críticas, especialmente por retroceder em relação ao compromisso assumido na conferência de Dubai, em 2023

A proposta mais recente e possivelmente definitiva da cúpula do clima das Nações Unidas (COP31), realizada em Antalya, não inclui as palavras “combustíveis fósseis” ou apelos específicos para a redução do uso de carvão, petróleo e gás. O texto, apresentado pelo ministro do Meio Ambiente da Turquia, Murat Kurum, foi divulgado na madrugada deste domingo, com um prazo curto para contestações antes da votação final.

A ausência de referências diretas ao fim dos combustíveis fósseis gerou críticas, especialmente por retroceder em relação ao compromisso assumido na conferência de Dubai, em 2023. Especialistas alertam que o documento, ao evitar tais termos, pode enfraquecer o esforço global para limitar o aquecimento do planeta.

Em contrapartida, o esboço defende o investimento em tecnologias de captura e armazenamento de carbono, com a meta de processar 1 bilhão de toneladas métricas de emissões. O setor industrial apoia a medida, mas grupos de defesa do meio ambiente temem que a tecnologia seja utilizada como pretexto para prolongar a exploração de fósseis.

O texto propõe ainda elevar a participação da eletricidade no consumo final de energia dos atuais 21% para 35% até 2035, incentivando a substituição de transportes e processos industriais movidos a gás ou carvão pela eletrificação. Ativistas criticam a redação por não especificar que essa eletricidade deve ser proveniente exclusivamente de fontes renováveis.

A cúpula, que deveria ter encerrado na última sexta-feira, segue em negociações intensas. O Panamá já adiantou que se oporá a qualquer acordo que não estabeleça limites à produção de petróleo e não atenda a demandas de financiamento para adaptação climática.