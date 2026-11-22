O arranjo permitiria ao atual premiê manter proteção política diante do processo por corrupção que enfrenta

O partido do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e a legenda de seu rival Gadi Eisenkot, encarregado de formar o próximo governo, retomaram neste domingo (22) as conversas sobre uma possível coalizão. O Likud, partido conservador de Netanyahu, defende a formação de um governo de união nacional, mas condiciona sua participação à manutenção dos principais eixos de sua política.

Delegações do Yashar, partido de centro liderado por Eisenkot, e do Likud iniciaram uma reunião em um hotel em Herzliya, nos arredores de Tel Aviv, constatou um jornalista da AFP no local. Trata-se do segundo encontro entre as duas partes, após uma primeira reunião realizada no domingo anterior.

Ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses, Eisenkot tem até 6 de dezembro, prazo que pode ser prorrogado por mais 14 dias, para formar um governo após as eleições legislativas realizadas no fim de outubro, que não deram maioria absoluta a nenhum bloco.

Com 48 assentos no Knesset (Parlamento israelense), onde a maioria absoluta exige 61 deputados, o bloco liderado por Eisenkot segue dividido sobre a estratégia a adotar: formar uma aliança com os partidos ultraortodoxos, aproximar-se das legendas árabes ou constituir um governo com o Likud.

Essa última opção, promovida ativamente por Netanyahu, poderia se basear em um sistema de rodízio entre os dois líderes no cargo de primeiro-ministro, fórmula já utilizada anteriormente em Israel. O arranjo permitiria ao atual premiê manter proteção política diante do processo por corrupção que enfrenta, além de continuar se opondo à criação de uma comissão independente para investigar as falhas de segurança que antecederam o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

No entanto, essa perspectiva esbarra na recusa de Eisenkot em governar sob a liderança de Netanyahu, alvo central de sua campanha eleitoral. No sábado, o partido Yashar classificou as negociações como “um compromisso real com a formação do governo mais amplo possível” e informou que Eisenkot orientou seus representantes a explorar todas as alternativas disponíveis.