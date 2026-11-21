A questão da integração da Ucrânia à Otan, descartada por Washington desde 2025, voltou a ganhar espaço nos últimos dias

Zelensky reafirma seu desejo de que a Ucrânia ingresse na Otan

A Ucrânia deseja “firmemente” aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), reiterou neste sábado (21) o presidente Volodimir Zelensky, ao mesmo tempo em que volta ao centro dos debates ocidentais a ideia de conceder a Kiev garantias de segurança comparáveis às da aliança militar transatlântica.

“Claro que a Ucrânia deseja firmemente estar na Otan”, declarou o líder ucraniano a jornalistas, ao considerar que a adesão à aliança constitui uma das “garantias de segurança mais evidentes” para o país.

A questão da integração da Ucrânia à Otan, descartada por Washington desde 2025, voltou a ganhar espaço nos últimos dias, enquanto prosseguem novas negociações para pôr fim à invasão russa do território ucraniano.

Na quinta-feira, durante uma reunião em Berlim com aliados de Kiev, o enviado americano Jared Kushner afirmou que os Estados Unidos poderiam estar dispostos a conceder à Ucrânia “uma garantia de segurança semelhante à prevista no artigo 5º” do Tratado do Atlântico Norte.

Essa disposição, considerada a pedra angular da Otan, estabelece que um ataque contra um Estado-membro é tratado como um ataque contra todos os países da aliança.

A eventual adesão da Ucrânia à Otan é um dos principais pontos de divergência com a Rússia, que se opõe fortemente à iniciativa.