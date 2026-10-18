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EUA: Rubio diz que Trump terá 60 dias para avaliar impactos de sanções contra Rússia

Análise levará em conta as tarifas já em vigor, a alta dos preços da energia e a guerra com o Irã

Estadão Conteúdo

Marco Rubio
Marco Rubio Gage Skidmor/ Wikimmedia Commons

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou na noite de sábado, 17, que o presidente Donald Trump deverá utilizar um prazo de 60 dias para avaliar e tomar uma decisão sobre os impactos econômicos, domésticos e globais, da aplicação de novas sanções contra a Rússia e outros países. Segundo ele, a análise levará em conta as tarifas já em vigor, a alta dos preços da energia e a guerra com o Irã.

“Precisamos desse período para estudar tudo isso e determinar qual é a combinação adequada”, disse Rubio a jornalistas antes de embarcar para a Ásia Central, após Trump assinar uma ordem executiva suspendendo sanções contra Moscou que deveriam entrar em vigor neste domingo, 18.

Trump afirmou que sua decisão sobre as sanções à Rússia ainda não estava definida, apesar da ordem assinada na sexta-feira, 16, que citou interesses de segurança nacional dos EUA. “Vamos resolver isso, e vocês vão entender. Mas é uma decisão muito boa, que será boa para o país e, acredito, para o mundo”, declarou durante um jantar de arrecadação de fundos na Flórida.

A suspensão provocou críticas de parlamentares republicanos e democratas, que haviam aprovado a legislação com amplo apoio bipartidário. Na rede X, o senador republicano Thom Tillis classificou a medida como “mais do que irresponsável”, enquanto o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, acusou Trump de oferecer suporte à economia russa.

A legislação, aprovada por 86 votos a 11 no Senado, previa tarifas elevadas contra países que importam grandes volumes de petróleo e derivados da Rússia, buscando reduzir os recursos que financiam a guerra na Ucrânia.

A decisão ocorre após Trump anunciar um acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, para importar diesel russo e tentar conter os preços dos combustíveis nos EUA. A reação do Congresso, porém, poderá ser adiada, já que Câmara e Senado estão em recesso até depois das eleições legislativas de 3 de novembro.

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